¿A qué hora jugará tu equipo en los cuartos de final? | Fotos: Cuartoscuro

La Liga BBVA MX dio a conocer la programación de los Cuartos de Final del Apertura 2026, fase en la que ocho equipos buscarán su boleto a las Semifinales del futbol mexicano.

Los partidos de ida se jugarán el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán el sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Estas son las fechas, los horarios y las sedes de los ocho partidos de la Liguilla.

¿Cuándo se juegan los partidos de ida de los Cuartos de Final?

Los encuentros de ida comenzarán el miércoles 25 de noviembre con dos partidos:

Toluca vs Atlas: miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez.

miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Nemesio Diez. Monterrey vs América: miércoles 25 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio BBVA.

miércoles 25 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio BBVA. Pachuca vs Guadalajara: jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo.

jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Hidalgo. León vs Cruz Azul: jueves 26 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio León.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los Cuartos de Final?

Los encuentros que definirán a los cuatro semifinalistas se jugarán durante el fin de semana:

Atlas vs Toluca: sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco.

sábado 28 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Jalisco. América vs Monterrey: sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Banorte.

sábado 28 de noviembre, a las 21:10 horas, en el Estadio Banorte. Guadalajara vs Pachuca: domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron.

domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, en el Estadio Akron. Cruz Azul vs León: domingo 29 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Banorte.

Los ocho equipos disputarán una serie de ida y vuelta para definir a los clubes que avanzarán a las Semifinales del Apertura 2026.

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