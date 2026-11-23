Los datos están en la semana 44 del Boletín Epidemiológico. Foto: Getty Images

Los casos acumulados de varicela aumentaron en siete estados de México durante 2026, siendo Yucatán la entidad con el mayor incremento con el 51.2%, en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Según el reporte de la semana 44 (1 al 7 de noviembre), Quintana Roo y Campeche también registraron aumentos importantes, de 28.6% y 22.9%, respectivamente.

¿En qué estados aumentaron los casos acumulados de varicela?

Yucatán , que registra mil 405 casos acumulados en lo que va de 2026, mientras que el año pasado contabilizó 929, lo que significa un aumento de 51.2%

, que registra mil 405 casos acumulados en lo que va de 2026, mientras que el año pasado contabilizó 929, lo que significa un aumento de 51.2% Quintana Roo , con mil 292 casos acumulados, contra mil 5 en el mismo periodo de 2025, que representa un aumento de 28.6%

, con mil 292 casos acumulados, contra mil 5 en el mismo periodo de 2025, que representa un aumento de 28.6% Campeche , acumula 606 casos en 2026, mientras que el año pasado registró 493, que es un incremento de 22.9%

, acumula 606 casos en 2026, mientras que el año pasado registró 493, que es un incremento de 22.9% Aguascalientes , con 879 casos acumulados contra 728 en 2025, un aumento de 20.7%

, con 879 casos acumulados contra 728 en 2025, un aumento de 20.7% Querétaro acumula mil 82 contagios acumulados, mientras que el año pasado registró 977 en el mismo periodo, que se traduce en un aumento de 10.7%

acumula mil 82 contagios acumulados, mientras que el año pasado registró 977 en el mismo periodo, que se traduce en un aumento de 10.7% Estado de México , que en lo que va de 2026 registra 5 mil 734 casos acumulados, en 2025 registró 5 mil 636, un incremento de 1.7%

, que en lo que va de 2026 registra 5 mil 734 casos acumulados, en 2025 registró 5 mil 636, un incremento de 1.7% Tamaulipas, con mil 947, en el mismo periodo del año pasado contabilizó mil 932, que representa un aumento de 0.8%

Yucatán, el estado con más casos acumulados de varicela en la Península

Cabe mencionar que los tres estados de la Península registran un aumento en el número de casos acumulados de varicela en lo que va del año, conforme al mismo periodo de 2025.

Yucatán, es la entidad con más registros, donde 740 contagios corresponden a hombres y 665 a mujeres.

Le sigue Quintana Roo, con 681 casos masculinos y 611 femeninos. Por su parte, Campeche acumula 319 casos en hombres y 287 en mujeres.

Síntomas y causas de la varicela

La Clínica Mayo detalló que la varicela es una enfermedad causada por el virus de la varicela-zóster. Causa un sarpullido con picazón y pequeñas ampollas con líquido

El virus se propaga fácilmente a las personas que no han tenido la enfermedad o que no han recibido la vacuna contra la varicela.

Puede propagarse mediante el contacto directo con el sarpullido. También cuando una persona con varicela tosa o estornude y se inhalen las gotículas que quedan en el aire.

El sarpullido con picazón aparece entre 10 y 21 días después de la exposición al virus. La erupción suele durar entre 5 a 10 días. Otros síntomas que pueden aparecer de uno a dos días después de la erupción con los siguientes:

Fiebre

Falta de apetito

Dolor de cabeza

Cansancio y sensación de malestar

Una vez que aparece la erupción de la varicela, pasa por tres fases:

Protuberancias abultadas llamadas pápulas, que aparecen a los pocos días

Pequeñas ampollas llenas de líquido, vesículas, que se forman en aproximadamente un día y luego se rompen y gotean

Costras que cubren las ampollas rotas. Por lo general, las costras se desprenden en 1 o 2 semanas

Nuevas protuberancias siguen apareciendo durante varios días. Por lo tanto, puede tener protuberancias, ampollas y costras al mismo tiempo.

También se puede contagiar a otras personas durante un máximo de 48 horas antes de que aparezca la erupción. Y puede seguir transmitiéndose hasta que todas las ampollas rotas hayan formado costras.

Por lo general, la enfermedad es leve en los niños que no tienen otros problemas de salud. Sin embargo, en algunos el sarpullido cubre todo el cuerpo.

Es posible que se formen ampollas en la garganta y los ojos. También pueden formarse en el tejido que recubre el ano, la vagina y el interior de la uretra, que es el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

No haber tenido varicela ni haber recibido la vacuna contra la varicela aumenta el riesgo de contraer el virus.

Por otro lado, la mayoría de las personas que tuvieron varicela o que recibieron la vacuna son inmunes a la varicela.

Cuando una persona se contagia pese a estar vacunado, los síntomas suelen ser más leves. Es posible que tenga menos ampollas y fiebre leve o que no tenga fiebre. Algunas personas pueden contraer varicela más de una vez, pero esto es poco frecuente.

Complicaciones

Puede ser grave y derivar en otros problemas de salud:

Infecciones en la piel, los tejidos blandos o el torrente sanguíneo causadas por bacterias

Deshidratación, que ocurre cuando el organismo no tiene suficiente agua ni otros líquidos

Neumonía, una enfermedad que afecta uno o ambos pulmones

Encefalitis, que es la hinchazón del cerebro

Síndrome de choque tóxico, una complicación peligrosa causada por bacterias

Síndrome de Reye, una afección que causa hinchazón en el cerebro y el hígado. Esto puede suceder en niños y adolescentes que toman aspirina cuando tienen varicela

¿Quiénes están en riesgo?

Las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones de la varicela son:

Recién nacidos y bebés de personas que no han tenido varicela ni recibido la vacuna contra la varicela. Esto incluye a los niños menores de 1 año que aún no han recibido la vacuna

Adultos

Personas embarazadas que no han tenido varicela

Personas que tienen una afección que reduce la respuesta del sistema inmunitario o que toman medicamentos que reducen esta respuesta

¿Cómo se previene?

Para ayudar a prevenir la varicela, es necesarios contar con dos dosis de la vacuna. La primera dosis se recomienda alrededor de los 12 meses de edad y la segunda entre los 4 y los 6 años.

Los niños mayores que no hayan recibido la vacuna pueden ponerse al día con dos dosis administradas con una diferencia de al menos 4 semanas.

Esta vacuna puede administrarse sola o junto con las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola. Esta vacuna combinada se denomina vacuna contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.