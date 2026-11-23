Sin clases. Foto: Cuartoscuro

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla la suspensión de clases el viernes 27 de noviembre de 2026 por la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE). Al coincidir con el cierre de semana, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán tres días consecutivos sin actividades escolares.

¿Por qué no hay clases el viernes 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario escolar, el próximo viernes 27 de noviembre está programada la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Esta actividad forma parte de las ocho sesiones ordinarias contempladas para el ciclo escolar vigente y está dirigida a docentes y directivos de educación básica.

Durante estas jornadas, el personal educativo participa en actividades de análisis, reflexión y trabajo colegiado relacionadas con la organización escolar y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La fecha está establecida en el calendario oficial de la SEP, que aplica para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional de preescolar, primaria y secundaria.

¿Habrá puente de tres días por el CTE?

Sí. Debido a que la sesión del Consejo Técnico Escolar será el viernes 27 de noviembre, los estudiantes de educación básica no tendrán que acudir a las aulas ese día.

De esta manera, el periodo de descanso quedará de la siguiente forma:

Viernes 27 de noviembre: sesión del Consejo Técnico Escolar, sin clases para los alumnos

sesión del Consejo Técnico Escolar, sin clases para los alumnos Sábado 28 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Domingo 29 de noviembre: descanso habitual

descanso habitual Lunes 30 de noviembre: regreso a clases

Por lo tanto, los estudiantes tendrán un puente de tres días, del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, y retomarán sus actividades escolares el lunes 30 de noviembre.

Foto: UnoTV.

Es importante señalar que esta fecha no corresponde a un día festivo oficial, sino a una jornada de trabajo programada para el personal docente y directivo.

¿Cuándo serán las siguientes fechas sin clases?

El calendario escolar 2026-2027 contempla otras sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar durante los siguientes meses. Las fechas programadas son:

Fecha Motivo 29 de enero de 2027 Consejo Técnico Escolar 26 de febrero de 2027 Consejo Técnico Escolar 30 de abril de 2027 Consejo Técnico Escolar 28 de mayo de 2027 Consejo Técnico Escolar 25 de junio de 2027 Consejo Técnico Escolar

Foto: UnoTV.

Además, la SEP establece que el primer periodo vacacional del ciclo escolar será del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con regreso a las aulas el jueves 7 de enero.

De esta manera, el viernes 27 de noviembre será una de las fechas de descanso para los alumnos de educación básica antes de las vacaciones de invierno.

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