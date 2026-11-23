El estacionamiento en plazas no es del todo gratis. Foto: IA

En México, algunas entidades cuentan con disposiciones para que las plazas comerciales ofrezcan estacionamiento gratuito. Sin embargo, para acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos, que varían dependiendo del estado y del establecimiento; por ejemplo, realizar un consumo y comprobarlo.

¿En qué estados hay disposiciones para el estacionamiento gratis?

Las entidades que contemplan este tipo de medidas son:

Baja California

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Cabe señalar que no existe una disposición federal que establezca que el estacionamiento en centros comerciales deba ser gratuito. Por ello, cada Congreso local debe llevar a cabo el proceso legislativo correspondiente para aprobar una medida en su entidad.

Aunque en estos estados existen disposiciones relacionadas con la gratuidad del estacionamiento, las condiciones varían. En algunos casos, el beneficio está limitado a cierto tiempo o depende de que los usuarios realicen alguna compra.

¿Qué condiciones establece cada estado?

En Baja California, el Congreso aprobó, el año pasado, una reforma para establecer estacionamiento gratuito en plazas comerciales durante los primeros 40 minutos. Una vez transcurrido ese periodo, el cobro se realizará de acuerdo con las disposiciones de cada establecimiento.

Con 24 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, los legisladores respaldaron la reforma al artículo 22 de la Ley de Edificaciones del Estado.

En Guerrero, en octubre de este año, también se aprobó la gratuidad del estacionamiento, pero con una condición: el beneficio está vinculado al consumo o uso de los servicios e instalaciones del establecimiento.

“También se precisa que la gratuidad del servicio de estacionamiento constituye un beneficio directamente vinculado al uso legítimo de los bienes, servicios o instalaciones que ofrece el establecimiento; por tanto, dicha gratuidad no podrá entenderse como un derecho general para quienes utilicen el espacio de estacionamiento sin realizar consumo, adquirir bienes, contratar servicios o hacer uso de las instalaciones del establecimiento”, se puede leer en el comunicado del Congreso local, fechado el 26 de octubre.

Jalisco tiene una medida similar. En este caso, el Congreso del Estado informó:

“La Comisión de Asuntos Metropolitanos del Congreso del Estado de Jalisco aprobó el dictamen que establece la gratuidad del estacionamiento de las dos primeras horas en centros comerciales, siempre y cuando el usuario compruebe haber realizado un consumo o pago de servicio de por lo menos un peso en alguno de los establecimientos del complejo”, de acuerdo con un comunicado del 24 de abril de 2018.

En Oaxaca también hay estacionamiento gratis

En Oaxaca, la medida se aprobó desde 2021 y, de acuerdo con la información proporcionada, no contempla una condición especial como las establecidas en las otras entidades.

Sin embargo, la disposición aparentemente no se ha cumplido en su totalidad, por lo que, a partir del próximo 1 de diciembre, se aplicarán multas a las plazas y centros comerciales que cobren por el uso del estacionamiento.

Así que, aunque en algunas entidades existe la disposición de ofrecer estacionamiento gratuito, es importante conocer las condiciones que establece cada legislación.

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