Feria Internacional del Libro Foto: Cuartoscuro

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara comenzará este 28 de noviembre con Italia como país invitado de honor y diversas actividades que reunirán a escritores de diferentes países con los amantes de la lectura.

Es por esto que aquí, en Unotv.com, te daremos algunas recomendaciones para que puedas disfrutar de las diversas actividades, encuentros con autores, conversaciones literarias y espectáculos musicales.

¿Qué hacer en la FIL Guadalajara 2026?

El programa de la FIL contiene diversas actividades, entre las que destacan los encuentros con escritores internacionales, los homenajes literarios y las presentaciones musicales.

Algunos de los eventos destacados son:

Homenaje a Juan Rulfo: habrá una experiencia inmersiva inspirada en el universo de Pedro Páramo.

Gioconda Belli: recibirá el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026.

Julieta Venegas: presentará su primer libro, Norteña. Memorias del comienzo.

TikTok Book Awards: se celebrará la primera edición de estos premios en México.

Salón del Cómic + Novela Gráfica: del 3 al 6 de diciembre contará con la presencia de 43 autores y 75 stands, así como actividades relacionadas con el manga, las historietas y los juegos de rol.

Conciertos gratuitos en la FIL Guadalajara 2026

La música también forma parte importante de la FIL Guadalajara y, en esta ocasión, destaca la participación de diversos artistas italianos.

Los espectáculos que se llevarán a cabo son:

28 de noviembre: Levante.

29 de noviembre: Taranta d’Amore.

30 de noviembre: Trio Radici.

1 de diciembre: Camilla Pisani.

2 de diciembre: Paolo Fresu Devil Quartet.

3 de diciembre: La Niña, con Fuensanta.

4 de diciembre: Chiara Civello.

5 de diciembre: Mario Biondi.

6 de diciembre: Colapesce Dimartino y Julieta Venegas.

¿Cuánto cuesta la entrada a la FIL Guadalajara 2026 y cuáles son los horarios?

De acuerdo con la información del sitio oficial de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, los costos de entrada son los siguientes:

Adultos: 40 pesos

Niños de 3 a 12 años: 30 pesos

Estudiantes y maestros: 30 pesos

Adultos mayores con credencial INAPAM: 30 pesos

Personas con discapacidad: 30 pesos

Estudiantes de la UdeG con credencial vigente: 25 pesos

En cuanto a los horarios de acceso, estos dependen del día:

28 y 29 de noviembre: de 9:00 a 21:00 horas

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre: de 16:00 a 21:00 horas

3, 5 y 6 de diciembre: de 9:00 a 21:00 horas

4 de diciembre: de 9:00 a 23:00 horas

Cabe mencionar que el viernes 4 de diciembre se realizará la tradicional venta nocturna de la FIL Guadalajara, por lo que se extenderá el horario de atención al público hasta las 23:00 horas.

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