Ataque armado en Culiacán. Foto: Uno TV

La violencia en Culiacán, Sinaloa, alcanzó nuevamente a un integrante del Gobierno municipal. La noche de este viernes, fue asesinado a balazos Julio César Ozuna Cháidez, regidor del Ayuntamiento, cuando se encontraba en su automóvil frente al acceso de un fraccionamiento privado.

El ataque ocurrió en el fraccionamiento Pontevedra, en el sector Isla Musala, al oriente de la capital sinaloense. El funcionario municipal esperaba que se abriera el portón eléctrico de la privada cuando fue agredido a tiros.

¿Cómo asesinaron al regidor de Culiacán?

De acuerdo con los primeros reportes, Julio César Ozuna Cháidez estaba a bordo de un automóvil Mazda 3, color gris oscuro, cuando ocurrió el ataque armado. El vehículo permanecía frente al acceso del complejo residencial cuando sujetos armados dispararon contra el funcionario.

Los reportes de detonaciones llegaron al número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el automóvil todavía encendido y al regidor en el interior.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindarle atención. Sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Presidenta municipal de Culiacán lamenta lo sucedido

Por medio de sus redes sociales, la presidenta municipal de Culiacán, Ana Miriam Ramos, comunicó que ya estaba enterada del asesinato del regidor Osuna Cháidez.

A su vez, lamentó el suceso y condenó los hechos de violencia, mientras puso en manos de la Fiscalía General del Estado las investigaciones para que “esclarezca y castigue este acto reprobable”.

Fiscalía de Sinaloa investiga asesinato de Julio César Ozuna

Tras el homicidio, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Por su parte, especialistas en criminalística realizaron el levantamiento de indicios y recolectaron diversos casquillos percutidos localizados en la escena del crimen.

Aunque inicialmente la víctima permaneció sin identificar, posteriormente se confirmó que se trataba de Julio César Ozuna Cháidez, integrante del Cabildo de Culiacán. El funcionario pertenecía al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y formaba parte del Ayuntamiento de la capital sinaloense.

Por el momento, no hay detenidos por estos hechos. No obstante, las investigaciones de la Fiscalía estatal continuarán para esclarecer el asesinato del regidor y determinar quiénes participaron en el ataque ocurrido en Isla Musala.

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