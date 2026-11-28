Foto: AFP

Los talibanes ordenaron a funcionarios y trabajadores de la salud de la provincia de Balkh, en el norte de Afganistán, dejar de utilizar los nombres de pila de las mujeres en documentos oficiales, recetas médicas e historiales clínicos, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.

La instrucción establece que los nombres de las pacientes sean sustituidos por el término genérico “Bibi”, una expresión utilizada para referirse a mujeres mayores y que puede traducirse como “abuela”.

La medida se suma a las restricciones impuestas a las mujeres afganas desde que los talibanes retomaron el control del país en agosto de 2021.

La disposición en la provincia de Balkh está dirigida a funcionarios, hospitales, clínicas y trabajadores del sector salud, quienes deberán modificar la manera en que identifican a las mujeres en sus registros.

Entre los documentos contemplados por la medida se encuentran:

Recetas médicas.

Historiales clínicos.

Registros de pacientes.

Documentos oficiales.

Mujeres afganas enfrentan restricciones para recibir atención médica

Las disposiciones sobre los registros médicos coinciden con reportes de otras restricciones en el acceso a servicios de salud para las mujeres en Afganistán.

De acuerdo con testimonios recopilados por The Guardian y Zan Times, dentistas varones han denunciado que les impiden atender a pacientes mujeres.

Los profesionales de la salud señalaron que integrantes de las fuerzas de seguridad han realizado inspecciones en clínicas dentales y advertido sobre posibles penas de prisión para quienes atiendan a mujeres.

Aunque no se ha anunciado públicamente una prohibición de alcance nacional que impida a los dentistas varones atender a pacientes femeninas, los testimonios indican que esta restricción se aplica en distintas regiones del país.

¿Qué restricciones han impuesto los talibanes a las mujeres en Afganistán?

Desde su regreso al poder en 2021, los talibanes han establecido diversas restricciones relacionadas con la educación, el empleo, la movilidad y la participación de las mujeres en espacios públicos.

Entre las disposiciones se encuentran la prohibición de cursar estudios secundarios y universitarios, las limitaciones para desempeñar determinados trabajos y las restricciones de acceso a parques y gimnasios.

La eliminación de los nombres de las mujeres de los registros médicos ha sido reportada específicamente en la provincia de Balkh, sin que se haya confirmado su aplicación en todo el territorio afgano.

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