Comenzó en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la llamada Gira por la Vida, un encuentro entre integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y madres buscadoras de distintas entidades del país.

La reunión congregó a colectivos que buscan a personas desaparecidas y que acudieron para compartir sus experiencias y demandas frente a la falta de respuestas de las autoridades. El encuentro se realizó este viernes, de manera privada, en el Centro Indígena de Capacitación Integral–Universidad de la Tierra.

Madres buscadoras piden reconocer la desaparición forzada

Durante el diálogo, las madres buscadoras y el EZLN señalaron que persisten omisiones de las autoridades en las investigaciones por desaparición, situación que, afirmaron, favorece la impunidad y mantiene numerosos expedientes sin resolver en Chiapas y el resto de México.

Entre las principales exigencias destacó la propuesta de unificar el delito de desaparición bajo la figura de desaparición forzada, además de impulsar su federalización para que los casos reciban una atención homogénea en todo el territorio nacional.

Así, la petición busca que las investigaciones no dependan de criterios distintos entre entidades y que las autoridades atiendan estos casos bajo un mismo marco.

Colectivos de 27 estados participaron en el encuentro

En la reunión participaron representantes de colectivos de búsqueda provenientes de distintas regiones del país, entre ellas:

Jalisco, Ciudad de México y Estado de México.

Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila y Sonora.

Oaxaca, Veracruz, Colima y Michoacán.

Querétaro, Baja California, Chihuahua y Guerrero.

Chiapas, Morelos, Nuevo León y Sinaloa.

Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Aguascalientes.

Quintana Roo, Nayarit y Durango.

Al concluir el encuentro, las madres buscadoras expresaron su satisfacción por el diálogo con el movimiento zapatista. Consideraron que existe una coincidencia en el dolor que representa tener personas desaparecidas dentro de sus comunidades.

Gira por la Vida continuará en Ciudad de México

Las actividades de la Gira por la Vida continuarán este sábado 28 de noviembre con el traslado de las participantes a la Ciudad de México, donde tienen previstos nuevos encuentros con colectivos de madres buscadoras.

De este modo, la jornada forma parte de los espacios de diálogo entre el movimiento zapatista y las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

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