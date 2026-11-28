Uzielito Mix Foto: Getty

Uzielito Mix es uno de los exponentes más reconocidos del reguetón mexa., con canciones como “Se menea” o “Báilalo como Shakira”, se apoderó de las fiestas y los antros, abriendo la puerta para que este género se explorara más en México.

Ahora, después de seguir tocando en lugares “de barrio”, pero también de coincidir en escenarios con iconos como J Balvin o Bad Bunny, Uziel celebra su regreso al Flow Fest y platicó con Unotv.com sobre la evolución de estos ritmos en México.

“A representar la bandera, a representar el reggaeton mexicano, a la gente del barrio también”, aseguró el músico, quien adelantó que contará con invitados durante su presentación.

Uzielito Mix celebra el crecimiento del reguetón mexicano en el Flow Fest

Para el músico, uno de los cambios importantes dentro del festival es la oportunidad que se les da a los talentos mexicanos de presentarse en mejores horarios y escenarios principales.

“Yo estuve en el primero, creo que se ha visto un cambio muy radical en cuanto al espacio que le dan al talento mexicano […] más libertad en darles mejores espacios […] se ha ganado el género la confianza de los promotores y de OCESA, quienes hacen el evento”, puntualizó.

Asimismo, para Uziel, este festival es una oportunidad para que los talentos se muestren ante un público más diverso.

“En mi caso, mientras me sigan dando el chance de trabajar donde la gente me pida, pues ahí vamos a estar”, mencionó el artista.

El músico también afirma que disfruta tanto de un escenario como el del Flow Fest como de un concierto de barrio.

“Pues es parte de uno, ¿no? Al menos a mí sí me gusta tocar en lugares fresas y lugares grandes, pero creo que estos lugares donde tienes la cercanía con la gente o donde hay gente que a lo mejor no pueden pagar los grandes eventos, a mi parecer, pues es algo muy perro”, afirmó.

¿Cómo nació la propuesta musical de Uzielito Mix?

Uzielito Mix recordó cómo el proyecto nació de la falta de recursos, pues tuvo que experimentar con voces y darle una identidad propia a su sonido.

“Vi que a mis remixes le iba bien, entonces dije: ‘Creo que ya es momento de darle más identidad, hacer algo más original con vocales de aquí, voces de aquí’”. recordó.

Uno de los temas que le abrió camino fue el remix de “Bailalo como Shakira”, el cual se viralizó y acumuló un gran número de visitas en su canal.

“Creo que proponerles algo nuevo, proponerles sonidos nuevos, fue lo que me ayudó bastante en empezar a abrirle camino al reguetón”, mencionó.

Uzielito Mix busca apoyar a los nuevos talentos

Un punto importante que tocó el productor es la nostalgia que siente al momento de trabajar con nuevos talentos, pues muchas veces se ve reflejado en ellos.

“Yo también pasé por eso, yo también hice esto”, aseguró el artista, quien busca compartir con las nuevas generaciones los consejos que él no pudo recibir en su momento.

Tras haber lanzado un nuevo álbum, Uzielito Mix espera continuar trabajando con exponentes consolidados y nuevos talentos, además de no volver a ausentarse de la escena musical.

“Ya ha habido temporadas donde me he ausentado pues un año, dos años, entonces creo que seguirle dando música a la gente. Esperemos que sigan apoyando”, finalizó.

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