Penal El Castillo reprobó evaluación de la CNDH antes de riña que dejó 10 muertos y 16 heridos

Penal El Castillo reprobó evaluación de la CNDH. Foto: Cuartoscuro.

El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que lo ubicó en el rango bajo de evaluación. El resultado se dio a conocer el miércoles 7 de octubre, un día antes de la riña registrada en el penal, que dejó 10 personas muertas y 16 lesionadas.

Para elaborar el diagnóstico, la CNDH evaluó las condiciones de 278 centros penitenciarios y de reinserción social estatales y federales, incluidas prisiones militares, con el objetivo de identificar las condiciones de internamiento y las áreas que requieren atención en materia de derechos humanos.

Centro Penitenciario El Castillo reprobó la evaluación de la CNDH

El Centro Penitenciario El Castillo fue uno de los dos establecimientos de Sinaloa incluidos en el DNSP 2025. De acuerdo con el documento, obtuvo una calificación de 5.25, mientras que el Centro Penitenciario Goros II recibió 4.79 puntos. La calificación estatal de Sinaloa fue de 5.02.

La escala de evaluación del diagnóstico clasifica los resultados en tres rangos, identificados con colores:

De 0 a 5.9 puntos: rango bajo, identificado en rojo

rango bajo, identificado en rojo De 6 a 7.9 puntos: rango intermedio, identificado en amarillo

rango intermedio, identificado en amarillo De 8 a 10 puntos: rango alto, identificado en verde

Con 5.25 puntos, El Castillo quedó en el rango bajo, de acuerdo con los parámetros establecidos en el diagnóstico de la CNDH.

El documento también detalla la capacidad del centro y el número de personas que se encontraban en él al momento de la supervisión. El penal tiene capacidad para mil 841 personas, distribuidas en mil 699 hombres y 142 mujeres. En cuanto a la población penitenciaria registrada, había mil 247 hombres y 42 mujeres, para un total de mil 289 personas privadas de la libertad.

CNDH detectó deficiencias en salud, estancia digna y gobernabilidad

En el apartado correspondiente al Centro Penitenciario El Castillo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 identificó temas que requieren atención en cinco rubros:

Integridad de las personas privadas de la libertad Estancia digna Gobernabilidad Reinserción social Atención a grupos con necesidades específicas.

Entre los aspectos señalados por la CNDH se encuentran los siguientes:

1. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad

Deficiencias en los servicios de salud

Deficiente separación entre hombres y mujeres

Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección

Insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos

Insuficiencia de vías para presentar quejas por probables violaciones a los derechos humanos

2. Aspectos que garantizan una estancia digna

Deficiencias en la alimentación

Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad

Inexistencia o deficiencias en las instalaciones para la comunicación con el exterior

Inexistencia o deficiencias materiales y de higiene en la cocina y los comedores

Inexistencia o deficiencias materiales y de higiene en el área médica

Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro

3. Condiciones de gobernabilidad

Deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias

Falta de capacitación del personal penitenciario

Falta de normatividad que rige al centro, incluidos reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables, así como su difusión y actualización

Insuficiencia de personal de seguridad y custodia

Presencia de actividades ilícitas

4. Reinserción social de las personas privadas de la libertad

Deficiente integración del expediente técnico-jurídico

Deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas

Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad

Inadecuada organización y registros para cumplir el plan de actividades

Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas

5. Atención a grupos con necesidades específicas

Deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas

Deficiencias en la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+

Estos señalamientos forman parte de los resultados específicos que la CNDH reportó para el centro en su diagnóstico de 2025.

El Castillo tuvo atención apropiada en tres aspectos

Aunque el diagnóstico registró áreas de oportunidad, también identificó aspectos en los que el centro presentó una atención apropiada.

De acuerdo con el documento, los temas señalados fueron:

Integridad de las personas privadas de la libertad: número de personas internas en relación con la capacidad del centro.

número de personas internas en relación con la capacidad del centro. Reinserción social: actividades laborales y de capacitación.

actividades laborales y de capacitación. Grupos con necesidades específicas: programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

Estos puntos corresponden a los aspectos que la CNDH reportó como apropiadamente atendidos durante la supervisión del Centro Penitenciario El Castillo.

El Castillo, entre los centros con deficiencias en la atención a mujeres y población LGBTTTIQ+

El diagnóstico también incluyó al Centro Penitenciario El Castillo en dos listados nacionales relacionados con la atención a grupos con necesidades específicas.

Por una parte, aparece entre los 66 centros penitenciarios estatales en los que la CNDH observó deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas. Por otra, forma parte de los 57 centros estatales en los que se reportaron deficiencias en la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+

Ambos rubros forman parte de la revisión de las condiciones de internamiento y de la atención diferenciada que requieren las personas privadas de la libertad, de acuerdo con el DNSP 2025.

Riña en el penal El Castillo dejó 10 muertos y 16 lesionados

La evaluación de la CNDH se dio a conocer un día antes de la riña registrada el jueves 8 de octubre de 2026 en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.

La #SSPSinaloa informa que, este 8 de octubre de 2026, la Dirección del Centro Penitenciario de El Castillo reportó que se registró una riña al interior de las instalaciones penitenciarias, en la que lamentablemente perdieron la vida 9 personas privadas de la libertad, 1 visita… pic.twitter.com/xKFA1iK8m1 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 8, 2026

De acuerdo con la información proporcionada sobre los hechos, el saldo fue de 10 personas muertas: nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en el centro durante una visita familiar. Además, otras 16 personas resultaron lesionadas.

El incidente ocurrió después de que el DNSP 2025 señalara que en el penal era importante atender la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como la falta de personal de seguridad y custodia, entre otras áreas de oportunidad identificadas durante la supervisión.

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