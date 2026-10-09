Penal El Castillo reprobó evaluación de la CNDH antes de riña que dejó 10 muertos y 16 heridos
El penal El Castillo obtuvo 5.25 en el diagnóstico de la CNDH, que detectó deficiencias antes de la riña con 10 muertos.
El Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, obtuvo una calificación de 5.25 en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que lo ubicó en el rango bajo de evaluación. El resultado se dio a conocer el miércoles 7 de octubre, un día antes de la riña registrada en el penal, que dejó 10 personas muertas y 16 lesionadas.
Para elaborar el diagnóstico, la CNDH evaluó las condiciones de 278 centros penitenciarios y de reinserción social estatales y federales, incluidas prisiones militares, con el objetivo de identificar las condiciones de internamiento y las áreas que requieren atención en materia de derechos humanos.
Centro Penitenciario El Castillo reprobó la evaluación de la CNDH
El Centro Penitenciario El Castillo fue uno de los dos establecimientos de Sinaloa incluidos en el DNSP 2025. De acuerdo con el documento, obtuvo una calificación de 5.25, mientras que el Centro Penitenciario Goros II recibió 4.79 puntos. La calificación estatal de Sinaloa fue de 5.02.
La escala de evaluación del diagnóstico clasifica los resultados en tres rangos, identificados con colores:
- De 0 a 5.9 puntos: rango bajo, identificado en rojo
- De 6 a 7.9 puntos: rango intermedio, identificado en amarillo
- De 8 a 10 puntos: rango alto, identificado en verde
Con 5.25 puntos, El Castillo quedó en el rango bajo, de acuerdo con los parámetros establecidos en el diagnóstico de la CNDH.
El documento también detalla la capacidad del centro y el número de personas que se encontraban en él al momento de la supervisión. El penal tiene capacidad para mil 841 personas, distribuidas en mil 699 hombres y 142 mujeres. En cuanto a la población penitenciaria registrada, había mil 247 hombres y 42 mujeres, para un total de mil 289 personas privadas de la libertad.
CNDH detectó deficiencias en salud, estancia digna y gobernabilidad
En el apartado correspondiente al Centro Penitenciario El Castillo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 identificó temas que requieren atención en cinco rubros:
- Integridad de las personas privadas de la libertad
- Estancia digna
- Gobernabilidad
- Reinserción social
- Atención a grupos con necesidades específicas.
Entre los aspectos señalados por la CNDH se encuentran los siguientes:
1. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad
- Deficiencias en los servicios de salud
- Deficiente separación entre hombres y mujeres
- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección
- Insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos
- Insuficiencia de vías para presentar quejas por probables violaciones a los derechos humanos
2. Aspectos que garantizan una estancia digna
- Deficiencias en la alimentación
- Deficientes condiciones materiales e higiene de las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad
- Inexistencia o deficiencias en las instalaciones para la comunicación con el exterior
- Inexistencia o deficiencias materiales y de higiene en la cocina y los comedores
- Inexistencia o deficiencias materiales y de higiene en el área médica
- Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento del centro
3. Condiciones de gobernabilidad
- Deficiencias en los procedimientos para imponer sanciones disciplinarias
- Falta de capacitación del personal penitenciario
- Falta de normatividad que rige al centro, incluidos reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables, así como su difusión y actualización
- Insuficiencia de personal de seguridad y custodia
- Presencia de actividades ilícitas
4. Reinserción social de las personas privadas de la libertad
- Deficiente integración del expediente técnico-jurídico
- Deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad
- Inadecuada organización y registros para cumplir el plan de actividades
- Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas
5. Atención a grupos con necesidades específicas
- Deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas
- Deficiencias en la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+
Estos señalamientos forman parte de los resultados específicos que la CNDH reportó para el centro en su diagnóstico de 2025.
El Castillo tuvo atención apropiada en tres aspectos
Aunque el diagnóstico registró áreas de oportunidad, también identificó aspectos en los que el centro presentó una atención apropiada.
De acuerdo con el documento, los temas señalados fueron:
- Integridad de las personas privadas de la libertad: número de personas internas en relación con la capacidad del centro.
- Reinserción social: actividades laborales y de capacitación.
- Grupos con necesidades específicas: programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.
Estos puntos corresponden a los aspectos que la CNDH reportó como apropiadamente atendidos durante la supervisión del Centro Penitenciario El Castillo.
El Castillo, entre los centros con deficiencias en la atención a mujeres y población LGBTTTIQ+
El diagnóstico también incluyó al Centro Penitenciario El Castillo en dos listados nacionales relacionados con la atención a grupos con necesidades específicas.
Por una parte, aparece entre los 66 centros penitenciarios estatales en los que la CNDH observó deficiencias en la atención a mujeres y/o menores que viven con ellas. Por otra, forma parte de los 57 centros estatales en los que se reportaron deficiencias en la atención a personas de la comunidad LGBTTTIQ+
Ambos rubros forman parte de la revisión de las condiciones de internamiento y de la atención diferenciada que requieren las personas privadas de la libertad, de acuerdo con el DNSP 2025.
Riña en el penal El Castillo dejó 10 muertos y 16 lesionados
La evaluación de la CNDH se dio a conocer un día antes de la riña registrada el jueves 8 de octubre de 2026 en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con la información proporcionada sobre los hechos, el saldo fue de 10 personas muertas: nueve personas privadas de la libertad y un menor de dos años que se encontraba en el centro durante una visita familiar. Además, otras 16 personas resultaron lesionadas.
El incidente ocurrió después de que el DNSP 2025 señalara que en el penal era importante atender la insuficiencia de programas para prevenir y atender incidentes violentos, así como la falta de personal de seguridad y custodia, entre otras áreas de oportunidad identificadas durante la supervisión.
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