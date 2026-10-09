Estados con suspensión de clases este viernes 9 de octubre 2026 por huracán Simon y mal clima

Suspensión de clases presenciales por lluvia. Fotos: Cuartoscuro

Para hoy, viernes 9 de octubre de 2026, las autoridades educativas y de Protección Civil confirmaron la suspensión de clases presenciales en regiones de Puebla, Jalisco, Michoacán y Guerrero debido al impacto y riesgo provocado por fenómenos meteorológicos, entre ellos el huracán Simon.

Puebla

Causa: Pronóstico de lluvias intensas y mal tiempo derivado de alertas de Protección Civil.

Pronóstico de lluvias intensas y mal tiempo derivado de alertas de Protección Civil. Detalle oficial: La Secretaría de Educación del Estado (SEP Puebla) emitió un comunicado oficial determinando el cambio a modalidad a distancia para escuelas públicas y privadas de todos los niveles en los municipios señalados. Las actividades presenciales se reanudan el lunes 12 de octubre.

La Secretaría de Educación del Estado (SEP Puebla) emitió un comunicado oficial determinando el cambio a modalidad a distancia para escuelas públicas y privadas de todos los niveles en los municipios señalados. Zonas afectadas:

Sierra Norte: Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla. Sierra Nororiental: Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan. Tehuacán – Sierra Negra: Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán.

Ajalpan, Altepexi, Atexcal, Caltepec, Coxcatlán, Coyomeapan, Coyotepec, Chapulco, Eloxochitlán, Ixcaquixtla, Juan N. Méndez, Molcaxac, Nicolás Bravo, San Antonio Cañada, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlán, San Sebastián Tlacotepec, Santiago Miahuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez, Vicente Guerrero, Xochitlán Todos Santos, Zapotitlán, Zinacatepec y Zoquitlán. Valle de Serdán: Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec.

Acatzingo, Aljojuca, Atoyatempan, Atzitzintla, Cuapiaxtla de Madero, Cuyoaco, Chalchicomula de Sesma, Chichiquila, Chilchotla, Esperanza, General Felipe Ángeles, Guadalupe Victoria, Huitziltepec, Lafragua, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Cañada Morelos, Nopalucan, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, Quimixtlán, Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Nicolás Buenos Aires, San Salvador el Seco, San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, Soltepec, Tecamachalco, Tepeaca, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tlachichuca, Tlanepantla, Tochtepec, Xiutetelco y Yehualtepec. Mixteca: Acatlán, Ahuatlán, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Coatzingo, Cohetzala, Cuayuca de Andrade, Chiautla, Chigmecatitlán, Chila, Chila de la Sal, Chinantla, Guadalupe, Huatlatlauca, Huehuetlán el Chico, Ixcamilpa de Guerrero, Jolalpan, La Magdalena Tlatlauquitepec, Petlalcingo, Piaxtla, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San Jerónimo Xayacatlán, San Juan Atzompa, San Martín Totoltepec, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca, Santa Catarina Tlaltempan, Santa Inés Ahuatempan, Huehuetlán el Grande, Tecomatlán, Tehuitzingo, Teopantlán, Teotlalco, Tepexi de Rodríguez, Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tzicatlacoyan, Xayacatlán de Bravo, Xicotlán, Xochiltepec y Zacapala.

Michoacán

Causa: Paso y efectos del huracán Simon.

Paso y efectos del huracán Simon. Detalle oficial: La medida abarca todos los niveles educativos en planteles públicos y privados de la franja costera para resguardar la seguridad de la comunidad escolar.

La medida abarca todos los niveles educativos en planteles públicos y privados de la franja costera para resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Zonas afectadas: 7 municipios de la región Sierra-Costa:

Aquila Arteaga Chinicuila Coahuayana Coalcomán Lázaro Cárdenas Tumbiscatío

Guerrero

Causa: Acercamiento del huracán Simon, que provoca lluvias intensas, ráfagas de viento y alto oleaje.

Acercamiento del huracán Simon, que provoca lluvias intensas, ráfagas de viento y alto oleaje. Detalle oficial: La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) determinó la suspensión presencial para los días 8 y 9 de octubre para resguardar la seguridad de la comunidad escolar.

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) determinó la suspensión presencial para los días 8 y 9 de octubre para resguardar la seguridad de la comunidad escolar. Zonas afectadas: Planteles de todos los niveles educativos en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica, Centro y Montaña.

Jalisco

Causa: Alerta preventiva ante los efectos del fenómeno meteorológico Simon.

Alerta preventiva ante los efectos del fenómeno meteorológico Simon. Detalle oficial: El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación Estatal informaron la cancelación de actividades escolares presenciales a partir de hoy viernes 9 (e inclusive extendida hasta el lunes 12 en algunas zonas costeras).

El Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Educación Estatal informaron la cancelación de actividades escolares presenciales a partir de hoy viernes 9 (e inclusive extendida hasta el lunes 12 en algunas zonas costeras). Zonas afectadas: 22 municipios de las regiones Costa-Sierra Occidental y Costa Sur:

Casimiro Castillo Cihuatlán Cuautitlán de García Barragán La Huerta Tomatlán Villa Purificación Atenguillo Cabo Corrientes Guachinango Mascota Mixtlán Puerto Vallarta San Sebastián del Oeste Talpa de Allende Atengo Autlán de Navarro Ayutla Cuautla El Grullo El Limón Tuxcacuesco Tolimán

Estado del resto del país

En la Ciudad de México (CDMX), Estado de México (Edomex) y la mayoría de las entidades del país, las actividades escolares transcurren con regularidad en los horarios habituales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.