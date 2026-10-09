Liberan al Hijo de Fishman tras acuerdo reparatorio por la muerte del réferi ‘El Búho’

Hijo de Fishman es liberado Foto: Cuartoscuro

El Hijo de Fishman recuperó su libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio por la muerte del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como “El Búho”, ocurrida durante una función de lucha libre en Mineral de la Reforma, Hidalgo.

La promotora “El Patrón Espectáculos Lucha Libre” confirmó la liberación del luchador a través de un video en el que su equipo legal explicó que se logró un acuerdo para reparar el daño por lo ocurrido.

“Se logró un acuerdo reparatorio en el cual el señor Fishman ya está en libertad, a través de este acuerdo reparatorio y de una reparación del daño por estos lamentables sucesos en los cuales de cierta forma no hubo una situación de ir más allá en un proceso”, mencionó el abogado en el video.

Por su parte, el promotor pidió que solo se dé a conocer la información de los canales oficiales y mencionó que pronto habrá una conferencia donde se darán mayores detalles.

“Ya se encuentra con nosotros, en su momento daremos una conferencia de prensa con su familia y los abogados que nos están representando para por favor ya no estar especulando ni estar hablando situaciones que no”, informó.

¿Cuál fue el motivo de la detención del Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman fue arrestado tras el fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el mundo de la lucha libre como “El Búho”, durante una función celebrada el martes 6 de octubre en Mineral de la Reforma, Hidalgo, después de supuestamente recibir un Martinete por parte del luchador.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido, elementos de seguridad se presentaron en el sitio durante las primeras horas del miércoles 7 de octubre, donde procedieron con la detención del deportista.

Cabe señalar que el Martinete, conocido mundialmente como piledriver, es una maniobra que está prohibida o fuertemente sancionada ya que puede causar lesiones cervicales graves, aunque en los videos que circulan no se ve al luchador aplicar esta maniobra, lo que ha desatado diversos comentarios en redes.

🚨 La promotora de #luchalibre El Patrón Espectáculos informó que brindará acompañamiento y asistencia jurídica a #HijodeFishman durante el proceso. También señaló que mantiene comunicación con los familiares y representantes legales de Gerardo Germán Pineda. La investigación… pic.twitter.com/yVidgmPlnN — Uno TV (@UnoNoticias) October 8, 2026

¿Quién es El Hijo de Fishman?

El Hijo de Fishman es un luchador profesional mexicano que continúa con el legado de su padre, José Ángel Nájera Sánchez, quien también destacó dentro de la lucha libre.

Su carrera sobre el cuadrilátero comenzó en 2008 bajo el personaje de Spartacus, pero en el año 2009 decidió utilizar el nombre de El Hijo de Fishman, identidad con la que ha construido su trayectoria dentro de este deporte.

Reconocido por pertenecer al bando de los rudos, ha participado en distintas organizaciones del circuito independiente, entre ellas LM52, IWRG y The Crash.

Entre sus apariciones más destacadas se encuentra su participación en la gira de despedida del Hijo del Santo, realizada en 2025 e incursionó en el cine al formar parte de la película Matando Cabos 2.

A pesar de su trayectoria, su nombre verdadero, edad e identidad permanecen sin revelarse, debido a que el luchador ha conservado su máscara a lo largo de su carrera.

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