Buscan a Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato, desaparecido desde el 29 de septiembre

Buscan a estudiante de la Universidad de Guanajuato. Foto: FGE Guanajuato

Autoridades estatales y comunidad académica buscan a Joan Francisco Díaz Rodríguez, estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien desapareció a finales del mes de septiembre de 2026 en la capital del estado.

Estudiante de la Universidad de Guanajuato está desaparecido

Recientemente, la Universidad de Guanajuato compartió en sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la ficha de búsqueda de uno de sus estudiantes, quien desapareció en septiembre de este 2026.

Se trata de un joven identificado como Joan Francisco Díaz Rodríguez, quien tiene 21 años de edad y a quien se le vio por última vez el pasado martes 29 de septiembre.

“¡Todas las abejas son importantes, que ninguna falte! Ayúdanos a encontrar a nuestro compañero Joan Francisco. ¡Comparte su ficha de búsqueda! Tu apoyo es fundamental”, se lee en la publicación de la Universidad de Guanajuato

¿Qué se sabe sobre el estudiante de Guanajuato desaparecido?

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Guanajuato, la última vez que se supo de Joan Francisco Díaz Rodríguez fue el 29 de septiembre de este año, en el centro de la capital de Guanajuato.

Igual indican las autoridades que tiene 21 años de edad, mide 1.78 de estatura y la tez blanca. Tiene la cara ovalada, frente mediana, nariz recta, boca y labios medianos.

También tiene cejas pobladas, mentón cuadrado y tipo y color de ojos café oscuro y medianos. Mientras que su cabello es negro y un poco ondulado. Además, como seña particular, explican que tiene un lunar en la parte frontal del cuello.

Si alguien quiere aportar información sobre su paradero, puede hacerlo acudiendo a las oficinas de la Fiscalía de Guanajuato en Paseo de la Presa número 103, en el palacio de Gobierno Altos, sobre la carretera Panorámica, en la colonia Centro de la capital de Guanajuato.

O comunicándose a uno de los siguientes números telefónicos: (473) 139-64-57 ó al (473) 735-36-36 ext. 3881, 3882 y 3883.

Así como al correo electrónico: busquedadepersonassg@guanajuato.gob.mx; o a la cuenta oficial de redes f@GobiernoGTO.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han dado mayor información sobre la desaparición del estudiante de la Universidad de Guanajuato.

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