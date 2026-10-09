A las Nueve en Uno: toda la información y más | Viernes 9 de octubre de 2026

A las Nueve en Uno es un programa informativo conducido por los periodistas Pablo Valdés, Rocío Ireta y Sandra Moreno. Es un espacio donde se unen la juventud y la experiencia para compartir las noticias del día, además de información sobre salud, finanzas personales, tecnología, entretenimiento y todo lo que le interesa a la audiencia.

Los temas de hoy en A las Nueve en Uno:

✔️ Caso Casino Royale causa indignación tras ordenarse la liberación de dos personas sentenciadas por el ataque

✔️ Tormenta tropical Simon provoca inundaciones y severas afectaciones en Acapulco, Guerrero

✔️ Investigan la explosión de un coche bomba en Zacatecas y su posible relación con el alcalde de Ojocaliente

✔️ Secuestran a siete campesinos; sus captores presuntamente exigían el control territorial de la zona

✔️ Vinculan a proceso a Miguel Ángel “N”, alias “Capitán Sol”, por presunto huachicol fiscal; permanecerá en prisión preventiva

✔️ FGR presenta acusaciones contra Iván “N”, alias “El Tanque”, presunto operador regional del CJNG

✔️ Simon alcanza la categoría 1 como huracán en el Pacífico mexicano; autoridades alertan sobre una posible intensificación

✔️ Huracán Isaías alcanza la categoría 2; pronostican lluvias en cinco estados de México

✔️ Omar García Harfuch comparece ante diputados para informar sobre seguridad, elecciones y la detención de “El Tanque”

✔️ Aluvión arrasa calles en Chile; las corrientes de lodo arrastran vehículos y provocan daños materiales.

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