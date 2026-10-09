Huracán Simon alcanza categoría 1 en el Pacífico; prevén rápida intensificación

El sistema mantiene su desplazamiento hacia el noroeste, FOTO: Cuartoscuro

El huracán Simon alcanzó la categoría 1 en el océano Pacífico durante la noche de este jueves 8 de octubre de 2026. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el fenómeno presenta vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 km/h.

En su actualización de las 21:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que Simon se desplaza hacia el noroeste a 9 km/h. Además, el aviso número 7 del huracán señala un pronóstico de rápida intensificación.

Huracán Simon: ¿dónde se encuentra y qué tan cerca está de México?

Según el reporte de Conagua, el centro del huracán Simon se localizaba a 380 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 545 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema mantiene su desplazamiento hacia el noroeste, mientras las autoridades meteorológicas dan seguimiento a su evolución en aguas del Pacífico.

La imagen satelital difundida por Conagua muestra la organización de las nubes alrededor del centro del fenómeno, así como las áreas de actividad nubosa que lo rodean.

Estos son los datos principales del huracán, con corte a las 21:00 horas del jueves:

Categoría: huracán 1

Vientos máximos sostenidos: 120 km/h

Rachas de viento: 150 km/h

Desplazamiento: hacia el noroeste

Velocidad de avance: 9 km/h

Distancia de Manzanillo: 380 kilómetros al sur

Distancia de Cabo Corrientes: 545 kilómetros al sur-sureste

Prevén rápida intensificación del huracán Simon

El aviso meteorológico número 7, emitido a las 21:00 horas del jueves 8 de octubre, confirmó que Simon se convirtió en huracán y señaló un pronóstico de rápida intensificación.

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