Polo baja a categoría 4 y Odalys se convierte en huracán categoría 1 en el Pacífico

Polo se degrada y Odalys ya es categoría 1. Foto: Pexels

El huracán Polo se degradó a categoría 4 durante la madrugada de este miércoles 23 de septiembre, mientras Odalys se fortaleció hasta alcanzar la categoría 1 en el océano Pacífico, de acuerdo con los avisos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

A las 03:00 horas, Polo presentaba vientos máximos sostenidos de 250 km/h y rachas de hasta 305 km/h, mientras se desplazaba hacia el norte a 4 km/h. Su centro se ubicaba aproximadamente a 300 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 540 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Aunque disminuyó de categoría, el sistema continúa como huracán mayor y mantiene condiciones de riesgo para las costas del Pacífico mexicano.

Huracán Polo baja a categoría 4 tras alcanzar categoría 5

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 durante el martes 22 de septiembre, luego de una rápida intensificación.

En ese momento, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero informó que el sistema presentaba vientos sostenidos de hasta 260 km/h y rachas de 315 km/h.

Para este miércoles, el sistema descendió un nivel en la escala Saffir-Simpson, aunque sus vientos máximos sostenidos permanecen en 250 km/h.

El huracán Polo mantiene una zona de prevención por efectos de viento de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece una zona de vigilancia desde el oeste de Punta San Telmo hasta Playa Pérula, Jalisco.

🌀 #POLO CONTINUARÁ COMO HURACÁN CATEGORÍA 4 AL SUR DE GUERRERO Y MICHOACÁN



De acuerdo con @conagua_clima, Polo continuará desplazándose como huracán categoría 4 al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Su circulación mantendrá:



⛈️ Lluvias puntuales intensas: Guerrero,… pic.twitter.com/pEP9dCHzih — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 23, 2026

Polo provocará lluvias intensas y oleaje de hasta 9 metros

La circulación del huracán Polo favorecerá lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Además, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el oeste de Oaxaca.

En las costas de Colima, Michoacán y Guerrero se esperan vientos sostenidos de entre 50 y 60 km/h, con rachas de 70 a 90 km/h.

El pronóstico también contempla oleaje de 7 a 9 metros de altura, sin descartar olas mayores, en las costas de esas entidades.

Para las costas de Jalisco y Oaxaca se prevén olas de entre 2 y 3 metros.

La trayectoria pronosticada mantiene a Polo frente a las costas del Pacífico, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo del sistema y mantienen los avisos correspondientes.

Huracán Odalys alcanza categoría 1 en el Pacífico

Mientras Polo disminuyó de categoría, la tormenta tropical Odalys se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 1 en el océano Pacífico, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La intensificación ocurrió a las 03:00 horas de este miércoles 23 de septiembre, tiempo del centro de México. En ese momento, Odalys se ubicaba a 2 mil 85 kilómetros de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

El sistema se desplazaba a 15 km/h y registraba una presión central mínima de 29.21 pulgadas.

De acuerdo con el NHC, no había vigilancias ni avisos costeros relacionados con Odalys, debido a que el sistema se mantiene mar adentro y no representa peligro para México.

⚠️ #Odalys ahora como huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a más de 2,000 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Debido a su distancia no representa peligro para #México. https://t.co/VVYNAkgh8w pic.twitter.com/3G0Yqah12M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 23, 2026

¿Cuál es la trayectoria del huracán Odalys?

El huracán Odalys se desplazaba hacia el este-noreste y se esperaba que mantuviera ese movimiento durante los siguientes dos días, aunque a una velocidad ligeramente menor.

Posteriormente, el pronóstico señalaba un giro gradual hacia el noreste y después hacia el norte durante el final de esta semana.

El NHC indicó que se esperaba un fortalecimiento adicional durante el siguiente día o dos, seguido de una tendencia de debilitamiento hacia el final de la semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 20 kilómetros desde el centro de Odalys, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical alcanzaban hasta 240 kilómetros.

A las 15:00 horas, el ciclón tropical se localizaba a 2 mil 290 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y continuaba alejándose.

El pronóstico señalaba que Odalys se disiparía mar adentro, sin generar un impacto mayor en territorio mexicano.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.