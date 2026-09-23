Jubilados de Pemex encabezan las protestas y actividades en CDMX para este 23 de septiembre.

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 23 de septiembre se registrarán 24 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), sobre todo de jubilados de Pemex y trabajadores del Hospital General de Xoco.

De forma específica, habrá 11 concentraciones; tres citas agendadas; tres rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 23 de septiembre, destacan protestas de jubilados de Pemex y personal del Hospital General de Xoco, sumado a otras actividades en la CDMX.

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Protestas y actividades en la CDMX este 23 de septiembre

Petroleros Unidos por México

Hora: 07:30

Lugar: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20), Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Mitin “¡No somos jubilados de segunda!”, para exigir el ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y jubilado, la aplicación de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026 y recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que permita solventar los aumentos pendientes para activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año; así como mejora en los servicios médicos, reconocimiento al trabajo técnico, salarios dignos e igualdad y respeto a sus derechos.

Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones de petroleros y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 250

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 150

Plataforma 4:20

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 45

Liga Comunista “23 de Septiembre”

Hora: 12:00

Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (al exterior), Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero

Motivo: Homenaje y pronunciamiento político, en memoria de exintegrante de la Brigada Roja de la Liga Comunista “23 de Septiembre” y de todos los caídos en la lucha revolucionaria en el país.

Organizaciones en apoyo: Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, A.C.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 50

Libres y Combativas MX

Hora: 12:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: Exigen justicia para víctima de presunta violencia feminicida y que las autoridades actúen garantizando procesos dignos, sensibles y sin revictimización; así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Morras de Fuego”

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas.

Aforo: 40

Sociedad Civil Mexicana

Hora: 11:00

Lugar: Junta de Asistencia Privada de México, Calderón de la Baraca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo

Motivo: Llevarán a cabo un evento denominado “9° Acción Ante la JAP”, para exigir una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo, denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones en defensa de los derechos de los animales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 30

Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México, A.C.

Hora: 14:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc

Motivo: En defensa de la soberanía indígena, los derechos humanos de los pueblos originarios y respeto al derecho y a la libre determinación.

Aforo: 20

Trabajadores del Hospital General de Xoco

Hora: 12:00

Lugar: Sede de la Coordinación Estatal Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, Anillo Periférico Sur No. 6777, Col. Santa María Tepepan, Alc. Xochimilco

Motivo: Solicitan la destitución de la directora del Hospital de Xoco por la falta de insumos y medicamentos para atender las urgencias médicas y por presunta violencia laboral, acoso y hostigamiento a los trabajadores; así como por la subutilización del quirófano inteligente robotizado que sólo se usa por recomendación de la dirección.

Aforo: 20

Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”

Hora: 17:00

Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco

Motivo: Solicitan la regularización de predios en diferentes alcaldías.

Aforo: 30

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez

Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Aforo: 30

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 15:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de homicidio, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Aforo: 25

Cita agendada

Colectivo Casanova

Hora: 13:00

Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero

Motivo: A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán un mitin para exigir justicia para los estudiantes y castigo a los culpables.

Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Aforo: 60

Rodadas ciclistas para hoy

People for Bikes – Roma

Hora: 06:50

Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte

Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo

Aforo: 20

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, Col. Leyes de Reforma

Destino: Unidad Independencia de la Magdalena Contreras, Calle Del Son y Anillo Periférico, Col. Independencia Batán Norte, Alc. Magdalena Contreras

Aforo: 25

Los Rueda Diario

Hora: 21:20

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Sin definir

Aforo: 30

Concierto

De La Rose

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Metropolitan

Aforo: 3,165

Actividades culturales para hoy

Dell Technologies Partner Summit

Hora: 09:00

Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC

Aforo: 1,500

Festival del Terror (evento privado)

Hora: 10:00

Lugar: Six Flags México

Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026

Aforo: 15,000

69° Aniversario del Mercado de Jamaica

Hora: 10:00

Lugar: Mercado de Jamaica, Guillermo Prieto y Av. Congreso de la Unión, Col. Jamaica

Aforo: 8,000

Observaciones: Evento que contará con la participación del Grupo Saja, Grupo Contraste, Efrén David, Súper Grupo Colombia y los sonidos Rumba Caliente y Sensación Barranco, entre otros.

69° Aniversario del Mercado de Sonora

Hora: 10:00

Lugar: Mercado Sonora, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 419, Col. Merced Balbuena

Aforo: 8,000

Observaciones: Evento que contará con la participación de los sonidos Cóndor y los Juniors, entre otros.

Actividad deportiva

Charros de Acero “La Gran Batalla”

Hora: 11:00

Lugar: Lienzo Charro, Av. Constituyentes No. 500, Col. Lomas Altas

Fecha: Del 23 al 27 de septiembre de 2026

Aforo: 1,500

Evento religioso

Peregrinación del Irisn Institute México

Hora: 09:00

Lugar: Inicia en Calz. de los Misterios, Col. Villa Gustavo A. Madero

Destino: Basílica de Guadalupe

Aforo: 1,000

Anticipa tus traslados y toma rutas alternas para evitar tráfico en la CDMX por las protestas y actividades de este 23 de septiembre.

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