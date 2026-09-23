Jubilados de Pemex encabezan las protestas y actividades en CDMX para este 23 de septiembre
Habrá más de 11 concentraciones en distintos puntos de la capital.
Este miércoles 23 de septiembre se registrarán 24 protestas y actividades en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX), sobre todo de jubilados de Pemex y trabajadores del Hospital General de Xoco.
De forma específica, habrá 11 concentraciones; tres citas agendadas; tres rodadas ciclistas y siete eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 23 de septiembre, destacan protestas de jubilados de Pemex y personal del Hospital General de Xoco, sumado a otras actividades en la CDMX.
Protestas y actividades en la CDMX este 23 de septiembre
Petroleros Unidos por México
- Hora: 07:30
- Lugar: Torre Ejecutiva Pemex (Puerta 20), Bahía de San Hipólito No. 20, Col. Verónica Anzures, Alc. Miguel Hidalgo
- Motivo: Mitin “¡No somos jubilados de segunda!”, para exigir el ajuste inflacionario a salarios y pensiones del personal de confianza, activo y jubilado, la aplicación de los incrementos salariales y prestaciones correspondientes al periodo 2025-2026 y recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que permita solventar los aumentos pendientes para activos y pensionados de confianza, incluido el ajuste homologado a partir de agosto de ese año; así como mejora en los servicios médicos, reconocimiento al trabajo técnico, salarios dignos e igualdad y respeto a sus derechos.
- Organizaciones en apoyo: Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones de petroleros y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 250
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 150
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc, Alc. Cuauhtémoc; Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, Col. Narvarte Poniente, Alc. Benito Juárez; y Av. Gran Canal y Circuito Interior, Col. 20 de Noviembre, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: Jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.
- Aforo: 45
Liga Comunista “23 de Septiembre”
- Hora: 12:00
- Lugar: Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco (al exterior), Av. Instituto Politécnico Nacional y Av. Wilfrido Massieu, Col. Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero
- Motivo: Homenaje y pronunciamiento político, en memoria de exintegrante de la Brigada Roja de la Liga Comunista “23 de Septiembre” y de todos los caídos en la lucha revolucionaria en el país.
- Organizaciones en apoyo: Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, A.C.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 50
Libres y Combativas MX
- Hora: 12:00
- Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen justicia para víctima de presunta violencia feminicida y que las autoridades actúen garantizando procesos dignos, sensibles y sin revictimización; así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.
- Organizaciones en apoyo: Colectiva “Morras de Fuego”
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades y que se sumen en apoyo otras colectivas feministas.
- Aforo: 40
Sociedad Civil Mexicana
- Hora: 11:00
- Lugar: Junta de Asistencia Privada de México, Calderón de la Baraca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo
- Motivo: Llevarán a cabo un evento denominado “9° Acción Ante la JAP”, para exigir una auditoría e investigación a la Junta de Asistencia Privada, ya que fue la encargada de autorizar la venta ilegal del predio a un particular. Asimismo, denuncian que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo gubernamental.
- Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones en defensa de los derechos de los animales y la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 30
Centro Cultural y Artesanal Indígena de la Ciudad de México, A.C.
- Hora: 14:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc
- Motivo: En defensa de la soberanía indígena, los derechos humanos de los pueblos originarios y respeto al derecho y a la libre determinación.
- Aforo: 20
Trabajadores del Hospital General de Xoco
- Hora: 12:00
- Lugar: Sede de la Coordinación Estatal Ciudad de México del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar, Anillo Periférico Sur No. 6777, Col. Santa María Tepepan, Alc. Xochimilco
- Motivo: Solicitan la destitución de la directora del Hospital de Xoco por la falta de insumos y medicamentos para atender las urgencias médicas y por presunta violencia laboral, acoso y hostigamiento a los trabajadores; así como por la subutilización del quirófano inteligente robotizado que sólo se usa por recomendación de la dirección.
- Aforo: 20
Núcleo de Solicitantes de Vivienda “Movimiento Sin Techo”
- Hora: 17:00
- Lugar: Secretaría de Vivienda, Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco
- Motivo: Solicitan la regularización de predios en diferentes alcaldías.
- Aforo: 30
Movimiento de Regeneración Sindical
- Hora: Durante el día
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez
- Motivo: En el marco de la Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador” establecerán mesas de recolección de firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas.
- Aforo: 30
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: 15:30
- Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa
- Motivo: Asistirán en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de homicidio, con el propósito de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso, así como de denunciar la presunta fabricación de delitos, las irregularidades en las investigaciones, el uso indebido de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
- Aforo: 25
Cita agendada
Colectivo Casanova
- Hora: 13:00
- Lugar: Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Fortuna, Col. Magdalena de las Salinas, Alc. Gustavo A. Madero
- Motivo: A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán un mitin para exigir justicia para los estudiantes y castigo a los culpables.
- Observaciones: No se descarta la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
- Aforo: 60
Rodadas ciclistas para hoy
People for Bikes – Roma
- Hora: 06:50
- Lugar: People for Bikes “Roma”, Zacatecas No. 55, Col. Roma Norte
- Destino: Bosque de Chapultepec y Parque Aztlán, Col. Bosque de Chapultepec I Sección, Alc. Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur y Calle 10 de Agosto, Col. Leyes de Reforma
- Destino: Unidad Independencia de la Magdalena Contreras, Calle Del Son y Anillo Periférico, Col. Independencia Batán Norte, Alc. Magdalena Contreras
- Aforo: 25
Los Rueda Diario
- Hora: 21:20
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Sin definir
- Aforo: 30
Concierto
De La Rose
- Hora: 21:00
- Lugar: Teatro Metropolitan
- Aforo: 3,165
Actividades culturales para hoy
Dell Technologies Partner Summit
- Hora: 09:00
- Lugar: Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones, WTC
- Aforo: 1,500
Festival del Terror (evento privado)
- Hora: 10:00
- Lugar: Six Flags México
- Fecha: Del 03 de septiembre al 16 de noviembre de 2026
- Aforo: 15,000
69° Aniversario del Mercado de Jamaica
- Hora: 10:00
- Lugar: Mercado de Jamaica, Guillermo Prieto y Av. Congreso de la Unión, Col. Jamaica
- Aforo: 8,000
- Observaciones: Evento que contará con la participación del Grupo Saja, Grupo Contraste, Efrén David, Súper Grupo Colombia y los sonidos Rumba Caliente y Sensación Barranco, entre otros.
69° Aniversario del Mercado de Sonora
- Hora: 10:00
- Lugar: Mercado Sonora, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 419, Col. Merced Balbuena
- Aforo: 8,000
- Observaciones: Evento que contará con la participación de los sonidos Cóndor y los Juniors, entre otros.
Actividad deportiva
Charros de Acero “La Gran Batalla”
- Hora: 11:00
- Lugar: Lienzo Charro, Av. Constituyentes No. 500, Col. Lomas Altas
- Fecha: Del 23 al 27 de septiembre de 2026
- Aforo: 1,500
Evento religioso
Peregrinación del Irisn Institute México
- Hora: 09:00
- Lugar: Inicia en Calz. de los Misterios, Col. Villa Gustavo A. Madero
- Destino: Basílica de Guadalupe
- Aforo: 1,000
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