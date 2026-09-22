Hay alerta verde y azul en México por huracán Polo: ¿qué significa?

Alerta verde y azul por huracán Polo. Foto: Cuartoscuro.

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), mantiene zonas bajo alerta verde y alerta azul en entidades del occidente y sur de México este martes 22 de septiembre de 2026.

El más reciente boletín del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) señala que la amplia circulación del ciclón refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en el occidente y sur del país.

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🟩 #AlertaVerde | Peligro Bajo

Centro, sur y este de #Colima; suroeste de #Guerrero; sur y suroeste de #Michoacán;



🟦 #AlertaAzul – Peligro Muy Bajo

Norte de #Colima; centro, noroeste, sur y sureste de #Guerrero; noroeste y suroeste de #Jalisco; sureste… pic.twitter.com/abWTCTp3Ay — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

A las 07:00 horas, el sistema se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con desplazamiento hacia el este a 9 kilómetros por hora.

Hay alerta verde y azul en algunas entidades

La alerta verde, que corresponde a peligro bajo, se mantiene en las siguientes regiones:

Colima: centro, sur y este

Guerrero: suroeste

Michoacán: sur y suroeste

En tanto, la alerta azul, asociada con peligro muy bajo, se aplica en:

Colima: norte

Guerrero: centro, noroeste, sur y sureste

Jalisco: noroeste y suroeste

Michoacán: sureste

El boletín indica que el huracán Polo se encuentra acercándose y establece un periodo de validez de las 07:00 a las 19:00 horas del 22 de septiembre.

Huracán Polo: estos son sus efectos

Viento

De acuerdo con la información de la CNPC, se prevén los siguientes efectos por viento:

Vientos de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán y Guerrero

Vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en las costas de Jalisco y Colima

Vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en las costas de Oaxaca

El huracán presenta vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

Lluvias

La circulación de Polo favorecerá distintos niveles de precipitación en estados del occidente y sur del país. El boletín establece:

Lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Colima, Michoacán (oeste y costa), Guerrero (este, costa y oeste) y Oaxaca (oeste)

Lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Jalisco (sur, suroeste y costa)

Oleaje

En cuanto al oleaje, se pronostican las siguientes condiciones en zonas costeras:

Olas de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en las costas de Oaxaca

Olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco

¿Qué significan los niveles de alerta del SIAT-CT?

Los niveles de alerta contemplan acciones diferenciadas para autoridades y población:

Roja : Mantener en resguardo total a la población y las autoridades; restringir actividades; mantener en sesión permanente a los consejos de protección civil y reforzar la información oficial.

: Mantener en resguardo total a la población y las autoridades; restringir actividades; mantener en sesión permanente a los consejos de protección civil y reforzar la información oficial. Naranja : evacuar zonas de riesgo, poner en operación refugios temporales, instalar los consejos de protección civil y reforzar el alertamiento ante el impacto inminente

: evacuar zonas de riesgo, poner en operación refugios temporales, instalar los consejos de protección civil y reforzar el alertamiento ante el impacto inminente Amarilla : Valorar la instalación de consejos de protección civil, preparar refugios temporales y, en islas, considerar el inicio de evacuaciones, así como el despliegue de personal y recursos.

: Valorar la instalación de consejos de protección civil, preparar refugios temporales y, en islas, considerar el inicio de evacuaciones, así como el despliegue de personal y recursos. Verde : Instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación; revisar directorios, recursos, planes, procedimientos, refugios temporales e instalaciones de emergencia.

: Instalar centros estatales y municipales de coordinación y comunicación; revisar directorios, recursos, planes, procedimientos, refugios temporales e instalaciones de emergencia. Azul: Activar procedimientos internos de comunicación y mantener un alto nivel de atención a la información oficial.

¿Qué es el SIAT-CT?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT) fue creado en el año 2000 como una herramienta de coordinación para el alertamiento a la población y la acción institucional ante la amenaza de ciclones tropicales.

Este sistema se sustenta en la interacción de los principales actores del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), entre ellos la sociedad civil y sus organizaciones, las instituciones de investigación del fenómeno hidrometeorológico y sus efectos sociales, los medios de comunicación masiva y la estructura gubernamental del SINAPROC.

Sus antecedentes se relacionan con los desastres provocados por fenómenos hidrometeorológicos. No obstante, las afectaciones registradas en 1999 en Puebla, Veracruz, Hidalgo y Tabasco impulsaron la reflexión sobre la necesidad de mejorar la coordinación para prevenir y mitigar grandes catástrofes.

En 2017, la CNPC, mediante la Dirección General de Protección Civil y en colaboración con el Grupo Interinstitucional de Análisis y Coordinación para Ciclones Tropicales, analizó e implementó la integración de información de fuentes oficiales como complemento de los niveles de alerta. El objetivo fue fortalecer el SIAT-CT.

También se solicitó la opinión de las autoridades estatales de protección civil para identificar necesidades, fortalecer el boletín de alerta y consensuar la regionalización de las entidades federativas, con el propósito de precisar las zonas que corresponden a cada nivel de alertamiento.

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