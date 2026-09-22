Huracán Polo en vivo y últimas noticias: Alertan que se mantendrá en categoría 5 durante los próximos días

Huracán Polo avanza en el Pacífico. Foto: AFP

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 frente a las costas del Pacífico mexicano, informó este martes 22 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Conagua mantiene vigilancia ante los posibles efectos del sistema en la zona costera.

Autoridades monitorean la trayectoria y las condiciones meteorológicas asociadas al huracán. Sigue aquí las noticias de última hora sobre Polo, su avance, posibles afectaciones y los reportes de las autoridades, minuto a minuto.

Sigue trayectoria del huracán Polo e información minuto a minuto:

¿A dónde se prevé que avance el huracán Polo? El huracán Polo se desplazará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, de acuerdo con el pronóstico de las autoridades meteorológicas. Su amplia circulación mantendrá condiciones de lluvia y viento en distintos puntos del Pacífico mexicano. Se prevén lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco y lluvias intensas en áreas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles afectaciones. Además, el sistema podría generar oleaje elevado y rachas fuertes de viento en las costas de los estados mencionados. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico y seguir las indicaciones de Protección Civil. El #Huracán #Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se desplazará al sur de las costas de #Guerrero y #Michoacán.



Su extensa circulación, mantendrá la probabilidad de #Luvias muy fuertes en zonas de #Jalisco e intensas en zonas de #Colima, #Michoacán, #Guerrero y… pic.twitter.com/MM52DRCHTY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026 ¿Cómo se ve el huracán Polo actualmente? De acuerdo con imágenes satelitales de la NOAA, el huracán Polo mantiene su desplazamiento frente a la costa del Pacífico mexicano, cerca de los estados que permanecen bajo vigilancia por sus posibles efectos. Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco mantienen alerta por huracán Polo La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, de acuerdo con el SIAT-CT, municipios de Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco se encuentran en alerta ante la cercanía del huracán Polo, categoría 5. El sistema mantiene zonas en niveles de peligro bajo y muy bajo. El #Huracán #Polo se encuentra muy cerca de la franja de costa de los estados del #Pacífico mexicano. Aquí toda la información pic.twitter.com/ws5QEew3Ky — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026 En peligro bajo se encuentran el centro, sur y oeste de Colima; suroeste de Guerrero, y sur y suroeste de Michoacán. En peligro muy bajo están el norte de Colima; centro, noroeste, sur y sureste de Guerrero; noroeste y suroeste de Jalisco, y sureste de Michoacán. 👉 Infórmate para que estés preparado



De acuerdo con el #SIATCT, municipios de #Colima, #Guerrero, #Michoacán y #Jalisco se encuentran en alerta por la cercanía del #Huracán🌀#Polo de categoría 5.



⚠️En esta liga consulta el listado de municipios y su nivel de alerta y atiende… pic.twitter.com/klF9RhwFYp — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026 Huracán Polo: su incremento de categoría 1 a 5 en cuestión de horas El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del Pacífico mexicano, informó este martes 22 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La Conagua mantiene vigilancia ante posibles efectos en la zona costera. Polo registró una rápida intensificación, pues pasó de categoría 1 a categoría 5 en menos de 24 horas. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó sobre el cambio de intensidad durante la mañana de este 22 de septiembre. ⚠️ #Polo se ha intensificado a un #Huracán de categoría 5 ⚠️



▪️ Se localiza a 355 km al sur de Zihuatanejo, #Guerrero, y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

◾️ #Lluvias puntuales intensas en #Colima, #Michoacán (oeste y costa), #Guerrero (este, costa y oeste) y… pic.twitter.com/9nphBLBi6g — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

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