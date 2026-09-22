Toma precauciones ante Polo: esto es lo que no debes hacer con lluvias y vientos fuertes

Llaman a la población a prepararse ante el huracán Polo. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reforzó las acciones de prevención y salvaguarda de la población ante la evolución del huracán Polo categoría 5, además de que urgió a la población a evitar exponerse a condiciones meteorológicas y acciones que puedan poner en riesgo su integridad, como cruzar ríos o navegar con oleaje alto.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐇𝐮𝐫𝐚𝐜𝐚́𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨́ 𝐚 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝟓; 𝐂𝐍𝐏𝐂 𝐫𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐬𝐚𝐥𝐯𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐛𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧.



⚠️ Se exhorta a los habitantes de Guerrero,… pic.twitter.com/W4juLqPV7z — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el sistema se intensificó a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, dejando lluvias intesas y fuertes vientos.

El huracán Polo, categoría 5, presenta vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h. En costas de Michoacán y Guerrero se prevén rachas de 60 a 80 km/h, mientras que Colima y Jalisco podrían registrar rachas de 40 a 60 km/h.

Además, se pronostican lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y de 50 a 75 milímetros en Jalisco.

Lo que no debes hacer ante vientos y lluvias fuertes

Ante esta situación, la CNPC mantiene vigilancia permanente, coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, así como operación en territorio, además de que emitió recomendaciones a la población, como:

Mantenerse alejados de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y cualquier objeto que pueda caer o desplazarse por el viento.

Las personas deben atender los avisos oficiales y evitar exponerse a condiciones meteorológicas que puedan representar un riesgo para su integridad.

Evita conducir por calles inundadas

Una de las recomendaciones de Protección Civil es NO conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua.

Aunque el nivel del agua parezca bajo, una corriente puede tener suficiente fuerza para arrastrar a una persona o un vehículo. Por ello, se debe evitar intentar atravesar zonas inundadas y atender las indicaciones de las autoridades.

¿Qué hacer si vives en una zona de ladera?

La población que habita en zonas de ladera debe prestar atención a posibles señales de inestabilidad del terreno durante las lluvias asociadas al huracán Polo.

Entre los indicios que deben vigilarse se encuentran:

Grietas en el terreno

Desprendimientos de tierra o rocas

Inclinación de árboles o postes

Cambios repentinos en el flujo de agua

Ante cualquiera de estas señales, se debe abandonar de inmediato la zona de riesgo y seguir las indicaciones de Protección Civil. La atención oportuna a los avisos de las autoridades es parte de las acciones de prevención ante posibles deslaves.

Huracán Polo: recomendaciones para las zonas costeras

En las regiones costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, la población debe mantenerse atenta a las condiciones del mar y a los avisos oficiales.

La CNPC recomienda NO ingresar al mar ni llevar a cabo actividades acuáticas.

También pide mantenerse alejado de playas, malecones, escolleras, rompeolas, muelles y desembocaduras, debido al riesgo de oleaje elevado, mar de fondo y corrientes fuertes.

Asimismo, se debe evitar acercarse a la costa para observar el oleaje, ya que las condiciones del mar pueden representar un riesgo para las personas.

Medidas para el sector pesquero y marítimo

El sector pesquero y marítimo debe atender las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto.

Las actividades deberán suspenderse cuando así lo determinen las autoridades correspondientes.

Las instrucciones de las autoridades marítimas deben seguirse de acuerdo con las condiciones que se presenten en las zonas bajo vigilanci

Las recomendaciones están dirigidas especialmente a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, con atención en las zonas costeras y en los lugares susceptibles a inundaciones o deslaves.

Huracán Polo categoría 5: ¿qué hacer si vives en una zona de riesgo?

La CNPC exhorta a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades de Protección Civil. En caso de que se indique una evacuación, es necesario salir de inmediato de la zona de riesgo y trasladarse al refugio temporal establecido.

Las personas evacuadas deben evitar regresar a sus viviendas hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras.

⚠️ Las #Lluvias que deja el #Huracán #Polo en zonas de Guerrero, Oaxaca y Michoacán pueden saturar el suelo y aumentan el riesgo de deslizamiento de laderas. Toma en cuenta: pic.twitter.com/dQJ4iFkudT — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

Ante la posibilidad de lluvias y vientos fuertes, se recomienda llevar a cabo acciones de prevención antes de que se presenten los efectos más intensos del huracán Polo.

Asegura puertas, ventanas y objetos del exterior

Para reducir riesgos dentro y alrededor de las viviendas, se recomienda:

Asegurar puertas y ventanas

Retirar o fijar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas

Limpiar azoteas, coladeras, canaletas y desagües para facilitar el desalojo del agua

Estas medidas deben realizarse antes de que las condiciones meteorológicas dificulten las actividades en el exterior.

Prepara una mochila de emergencia ante el huracán Polo

La mochila de emergencia debe contener artículos básicos para atender las necesidades de las personas durante una situación de riesgo. La CNPC recomienda incluir los siguientes elementos:

Agua potable y alimentos no perecederos

Medicamentos

Lámpara, radio y baterías

Documentos importantes

Artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad

Suministros necesarios para animales de compañía

La preparación debe considerar las necesidades particulares de quienes integran cada familia, así como las condiciones de la zona donde viven.

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