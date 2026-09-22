Huracán Polo alcanza categoría 5: CNPC da medidas de prevención para la población

Huracán Polo en el Pacífico. Foto: Cuartoscuro

El Huracán Polo se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson este 22 de septiembre de 2026 a las 06:00 horas (tiempo del centro de México), según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante este incremento de potencia, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) activaron acciones de vigilancia permanente y coordinación con autoridades federales, estatales y municipales para reforzar la salvaguarda de la población en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Zonas en alerta y llamado a la población

Las autoridades exhortaron a los habitantes de las entidades en riesgo —especialmente a quienes se ubican en zonas costeras o áreas susceptibles a inundaciones y deslaves— a mantenerse informados exclusivamente a través de canales oficiales y atender oportunamente los avisos.

En caso de encontrarse en una zona de peligro, la CNPC insta a atender las órdenes de evacuación de inmediato, trasladarse a los refugios temporales habilitados y no retornar al hogar hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras.

¿Cómo preparar la casa antes de los efectos más intensos?

Antes de que se registren las lluvias y vientos de mayor fuerza, Protección Civil recomienda realizar las siguientes acciones preventivas en las viviendas:

Asegurar la estructura: Asegurar puertas y ventanas

Asegurar puertas y ventanas Retirar objetos sueltos: Fijar o guardar objetos que puedan ser proyectados por el viento, tales como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas

Fijar o guardar objetos que puedan ser proyectados por el viento, tales como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas Prevenir encharcamientos: Limpiar azoteas, coladeras, canaletas y desagües para facilitar la evacuación del agua

¿Qué debe contener la mochila de emergencia?

Es primordial que las familias tengan lista una mochila de emergencia equipada con los insumos básicos necesarios para cualquier eventualidad:

Agua potable y alimentos no perecederos

Medicamentos, botiquín e insumos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad

Lámpara de mano, radio y baterías de repuesto

Documentos personales e importantes

Artículos indispensables para el cuidado de los animales de compañía (mascotas)

Indicaciones de seguridad durante el paso del huracán

Durante los momentos de lluvia intensa y vientos fuertes, se pide a la ciudadanía extremar las siguientes precauciones:

Permanecer en un lugar seguro y evitar salir a menos que sea estrictamente indispensable

Mantenerse alejado de ventanas, árboles, postes, anuncios publicitarios, estructuras metálicas u objetos que puedan caer

Precaución vial: No intentar cruzar ni conducir por calles inundadas, ríos, arroyos, vados o pasos a nivel con corriente de agua, ya que incluso corrientes bajas tienen la fuerza suficiente para arrastrar personas o vehículos

No intentar cruzar ni conducir por calles inundadas, ríos, arroyos, vados o pasos a nivel con corriente de agua, ya que incluso corrientes bajas tienen la fuerza suficiente para arrastrar personas o vehículos Vigilancia en laderas: Quienes habitan en zonas de pendiente deben vigilar la presencia de grietas en el terreno, inclinación de árboles o postes, desprendimientos de tierra o rocas, y cambios repentinos en el suelo

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