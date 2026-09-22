Frenan maltrato animal en Amozoc: cancelan “Corta de Gallo” y “Cerdo Encebado”

En Amozoc, Puebla, prohíben los espectáculos de maltrato animal. Foto: Cuartoscuro

En Puebla, los espectáculos de“Corta de Gallo” y “Cerdo Encebado”, previstos durante las Fiestas Patrias en la comunidad de El Cerril, Amozoc, fueron impedidos luego de que ciudadanos y protectores de animales reportaron su organización ante las autoridades.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección de Bienestar Animal (DIBA) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), en coordinación con el Ayuntamiento de Amozoc. Los reportes incluyeron publicaciones difundidas en Facebook que sirvieron como evidencia para iniciar las gestiones correspondientes.

¿Qué pasó con los espectáculos en Amozoc?

A través de su línea de atención las 24 horas, la DIBA recibió diversos reportes sobre la realización de estas actividades. Posteriormente, su Departamento de Normatividad y Denuncias estableció comunicación con el presidente municipal de Amozoc, José Severiano de la Rosa Romero, para solicitar la intervención del Ayuntamiento y verificar la situación de los eventos.

Como parte de las acciones, también participó el regidor de Asuntos Metropolitanos, Jesús Alberto Gil Andrade, quien presentó evidencia del oficio dirigido a los organizadores para solicitar la cancelación de las actividades.

La responsable del área de Bienestar Animal de Amozoc, Diana Laura Barrales, confirmó las acciones emprendidas junto con la regiduría para evitar que se realizaran los espectáculos.

Por su parte, Irene Domínguez Sarmiento, secretaria particular de la Presidencia Municipal, informó que el Ayuntamiento no autorizó ni otorgó permisos para estas actividades y confirmó que se aplicarían las medidas administrativas correspondientes.

📢COMUNICADO: | Gobierno estatal y municipio de Amozoc impiden espectáculos de maltrato animal

Conoce los detalles aquí👇🏻 pic.twitter.com/CbGj2jMo4I — Bienestar Animal PUEBLA (@DIBAGobPue) September 22, 2026

¿Por qué consideran que hay maltrato animal?

La DIBA explicó que el “Cerdo Encebado” consiste en perseguir a un cerdo después de cubrirlo con grasa o aceite, mientras que el “Corta de Gallo” implica la manipulación de aves vivas.

De acuerdo con la dependencia, estas dinámicas pueden generar condiciones de estrés y riesgo de lesiones para los animales, por lo que llamó a buscar alternativas que permitan conservar las tradiciones y el carácter festivo de las comunidades sin recurrir a prácticas que impliquen sufrimiento o afectaciones a los animales.

Michele Islas Ganime, directora de Bienestar Animal del SEDIF, destacó que los ayuntamientos tienen una responsabilidad en la supervisión de las actividades públicas y en el cumplimiento de la legislación relacionada con el bienestar animal.

La DIBA reiteró su llamado a fortalecer una cultura de respeto hacia los animales y a promover celebraciones que mantengan la identidad y las tradiciones de las comunidades sin involucrar prácticas que representen riesgos para los seres sintientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.