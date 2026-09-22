Buscan a personas desaparecidas en 10 centros nocturnos de Guanajuato

Buscan a personas desaparecidas en centros nocturnos. Foto: SSP Guanajuato.

El Gobierno de Guanajuato llevó a cabo un operativo junto a colectivos y familiares para buscar en centros nocturnos a personas reportadas como desaparecidas. Las autoridades estatales centraron las acciones en establecimientos ubicados en el municipio de León.

Operativo para buscar a personas desaparecidas en centros nocturnos de Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato informó que junto a colectivos de búsqueda, familiares y autoridades de Jalisco, realizaron este fin de semana pasado un operativo para intentar encontrar a personas reportadas como desaparecidas, así como a posibles víctimas de trata de personas, en centros nocturnos de León.

De acuerdo con la dependencia estatal, las acciones se llevaron a cabo entre las 22:00 horas del sábado 19 y las 05:00 horas del domingo 20 de septiembre, con la participación de buscadoras y buscadores y familiares de personas desaparecidas.

Al respecto, aseguraron que brindaron a las familias y activistas acompañamiento y seguridad de las autoridades estatales y municipales.

No se identificaron a personas desaparecidas

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Daniel Jiménez Lona, durante el operativo se entrevistó a diversas personas y no se identificó a ninguna que se encontrara en contra de su voluntad.

Por otra parte, explicó que estas acciones responden a solicitudes de los colectivos y que se contempla seguir con las búsquedas en otros municipios de Guanajuato.

En el operativo participaron la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, la Célula Municipal de Búsqueda de León, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Además se contó con la colaboración de la Comisión de Búsqueda del Estado de Jalisco y la participación de 13 familiares de personas desaparecidas de esa entidad.

Entre los colectivos participantes estuvieron Las Huellas de Mi Alma Perdida, De Pie Hasta Encontrarte Guanajuato y Huellas de Amor.

Ubican a 13 personas en centros de rehabilitación del estado

También, el secretario de Gobierno informó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas mantiene las acciones de búsqueda en centros de rehabilitación de Guanajuato.

Al respecto, resaltó que durante el último año se han visitado 250 establecimientos, en los que se logró localizar a 13 personas que contaban con reporte de desaparición.

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