Huracán Polo: imágenes, trayectoria, alertas, pronóstico del clima, suspensión de clases y estados afectados

Huracán Polo, conoce la trayectoria y oleaje para este martes Foto: Conagua

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este martes 22 de septiembre, mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México. El sistema mantiene bajo vigilancia a entidades como Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén lluvias, viento y oleaje elevado. De acuerdo con el pronóstico, se prevé que Polo no toque tierra en México y continúe desplazándose sobre el océano Pacífico.

En ese momento registraba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, con rachas de hasta 315 kilómetros por hora.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

El centro de Polo se ubicó aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema se desplaza sobre el Pacífico y su trayectoria permanece bajo vigilancia debido a los cambios que puede presentar durante su evolución.

La zona de vigilancia por efectos del sistema se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano. Por ello, las autoridades estatales y federales mantienen acciones preventivas en las entidades que podrían recibir sus efectos.

Entre las principales zonas bajo atención se encuentran Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, aunque también se esperan precipitaciones en otras entidades del occidente y sur del país.

¿Dónde suspendieron clases por el huracán Polo?

Hasta el momento, Guerrero y Michoacán han confirmado la suspensión de actividades escolares como medida preventiva.

En Guerrero, la suspensión para este martes 22 de septiembre aplica en:

Acapulco

Costa Grande

Costa Chica

La disposición contempla la suspensión de actividades académicas y administrativas en escuelas e instituciones educativas públicas y privadas, tanto del turno matutino como vespertino.

🚨Comunicado 🚨

Suspensión de clases en las regiones Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.

Ver más https://t.co/HfEHbUw6os pic.twitter.com/DiFkwpe75e — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) September 21, 2026

En Michoacán, la Secretaría de Educación estatal determinó suspender las clases los días 22 y 23 de septiembre en siete municipios de la región Sierra-Costa:

Aquila

Coahuayana

Chinicuila

Coalcomán

Lázaro Cárdenas

Arteaga

Tumbiscatío

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de las autoridades, y en caso de ser necesario acudir a uno de los 256 refugios temporales distribuidos en el estado, los cuales pueden ser consultados en esta página: https://siir.michoacan.gob.mx.

#Michoacán | ⚠️ Suspenden clases en 7 municipios de Michoacán por huracán “Polo”.

La Secretaría de Educación del Estado informó que se suspenden las clases los días 22 y 23 de septiembre en planteles públicos y privados de todos los niveles educativos de distintos municipios. pic.twitter.com/0P1Ce0I9Oa — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) September 21, 2026

¿Qué estados están bajo vigilancia?

Las autoridades mantienen seguimiento permanente de la evolución de Polo, particularmente por sus posibles efectos en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

En Jalisco se mantiene vigilancia preventiva en municipios de la costa y regiones serranas, ante la posibilidad de lluvias acumuladas y oleaje elevado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar zonas de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil.

En Oaxaca, Protección Civil también mantiene vigilancia por posibles efectos indirectos, principalmente lluvias y oleaje en la zona costera.

🚩Boletín #SIATCT no. 04 🚩#Huracán categoría 5 🌀 #Polo



⚠️ Su amplia circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en el occidente y sur

del país.



📍A 355 km al sur de

Zihuatanejo, Gro., y a 580 km al sur-sureste de Manzanillo, Col. pic.twitter.com/gSnkoB77aS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 22, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Polo?

El pronóstico para este martes contempla lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en:

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Chihuahua

Durango

También se esperan lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en Jalisco, Veracruz y Tabasco.

En Sonora, Sinaloa y Nayarit se pronostican lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, además de provocar deslaves, desbordamientos de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones.

Pronostico de Oleaje

Habrá oleaje de 3 a 4 metros (m) de altura en costas de Michoacán y Guerrero; de 2 a 3 m de altura en costas de Colima y Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m de altura en la costa occidental de la península de Baja California y costas de Jalisco.

Los efectos descritos serán generados por el huracán Polo de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson; el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y canales de baja presión.

Por el #Huracán #Polo habrá hoy #Oleaje de 3 a 4 m en costas de #Michoacán y #Guerrero; de 2 a 3 m en costas de #Colima y #Oaxaca; de 1.5 a 2.5 m en la costa occidental de la #PenínsulaDeBajaCalifornia y costas de #Jalisco y de 1 a 2 m en costas de #Sinaloa (sur), #Nayarit y… pic.twitter.com/1eZpd1QLmZ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

Jalisco mantiene alerta preventiva

De acuerdo con el Sistema de Alerta SIAT-CT del CENAPRED, se mantiene alerta azul en 22 municipios de Jalisco:

Atengo

Atenguillo

Autlán de Navarro

Ayutla

Cabo Corrientes

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Cuautitlán de García Barragán

Cuautla

El Grullo

Guachinango

La Huerta

El Limón

Mascota

Mixtlán

Puerto Vallarta

Villa Purificación

San Sebastián del Oeste

Talpa de Allende

Tolimán

Tomatlán

Tuxcacuesco

Los modelos de pronóstico contemplan acumulados de lluvia de 100 a 150 milímetros hasta el viernes en regiones costeras y serranas de Jalisco, principalmente en la Costa Sur.

Con las condiciones que presenta el huracán “Polo” el gobernador, Pablo Lemus, hizo un llamado a las y los jaliscienses, especialmente a quienes viven en los municipios de la costa, a mantenerse pendientes y seguir las indicaciones de las autoridades.

🌀El Huracán Polo se ha intensificado a categoría 5.



22 sep 2026 | 06:00 h



🔵 De acuerdo con el Sistema de Alerta SIAT-CT de CENAPRED, *se mantiene alerta azul* para los Municipios de:



📍Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo,… pic.twitter.com/OBPxqHfzYb — Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 22, 2026

Refugios temporales disponibles en Guerrero

Las autoridades de Guerrero mantienen disponibles refugios temporales para atender a la población que pudiera requerir protección ante las condiciones meteorológicas.

Hay un total de 620 refugios temporales listos para brindar atención y resguardo en caso de emergencia, con una capacidad de 31 mil 574 familias y un total de 126 mil 54 personas

En estas ligas puedes encontrar el refugio más cercano a ti:

https://refugiostemporales.guerrero.gob.mx

http://atlas.guerrero.gob.mx/refugiosgro/

En Zihuatanejo se habilitó un refugio temporal en instalaciones del CONALEP, con capacidad para más de 200 personas, mientras continúan los recorridos de vigilancia y el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

Activan Plan DN-III-E por huracán Polo

Ante los posibles efectos del sistema, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en Jalisco, Colima y Guerrero.

Elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional fueron desplegados en estas entidades, así como en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, para coordinar acciones con autoridades estatales y municipales.

Entre las labores preventivas se encuentran recorridos de vigilancia, orientación a la población, limpieza y desazolve de sistemas de drenaje, vigilancia de ríos, presas y zonas consideradas de riesgo, además de la identificación de refugios temporales.

🔴 Guardia Nacional implementa el plan DN-III-E en fase de prevención ante el

probable paso del huracán "Polo" en Acapulco.https://t.co/d66rUHLdPX pic.twitter.com/i1XKa34JOF — Coordinación para la Construcción de Paz Guerrero (@CoordPazGro) September 22, 2026

Marina activa Plan Marina

La Secretaría de Marina (Semar) también mantiene activo el Plan Marina en fase de prevención en los estados del litoral del Pacífico.

La dependencia informó que mantiene vigilancia ante condiciones asociadas al huracán Polo, entre ellas lluvias, chubascos, tormentas eléctricas, oleaje elevado y rachas de viento.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la evolución del huracán y piden a la población consultar únicamente información oficial, evitar zonas de riesgo y atender las recomendaciones de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

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