Uno TV se transforma con una nueva experiencia informativa

El nuevo diseño de Uno TV

Uno TV renueva su portal y la página de su mensaje informativo SMS con un diseño más moderno, limpio y funcional, para acercarte las noticias de México y el mundo, así como contenidos útiles para tu vida diaria.

Antonio Caballero, editor en jefe de Uno TV, explicó que el rediseño busca facilitar la navegación y mejorar la experiencia de los usuarios.

“Esta nueva imagen también permite destacar de manera más efectiva las noticias relevantes, contenidos multimedia y temas de utilidad”, señaló.

En nuestro portal podrás consultar noticias de política, seguridad, internacional, negocios, deportes, entretenimiento, salud, ciencia, tecnología, estilo de vida y clima, así como información sobre becas, pensiones y trámites.

El nuevo diseño se adapta a computadoras y celulares para que puedas explorar las secciones y encontrar los contenidos que te interesan con mayor facilidad.

En el borde superior encontrarás un carrusel con las noticias de último momento.

Noticias en vivo, videos y un asistente de inteligencia artificial

El portal reúne transmisiones en vivo de nuestros noticieros, coberturas especiales y noticias de última hora. Además integra historias en video y contenidos de las redes sociales de Uno TV.

Asimismo, encontrarás un asistente de inteligencia artificial que te ayudará a buscar información sobre los temas de tu interés. Para utilizarlo, haz clic en el ícono azul con las letras IA y escribe tu pregunta.

Nuestro asistente de IA puede ayudarte a encontrar la información que buscas.

Información pensada para nuestros paisanos

También estrenamos Uno TV US, un espacio pensado para ti que vives en Estados Unidos, donde encontrarás noticias, información útil y contenidos sobre los temas que impactan tu vida cotidiana y mantienen tu vínculo con México.

Uno TV US.

Explora el nuevo diseño en Unotv.com desde tu computadora o celular o descarga nuestra aplicación.

Mantente siempre informado con nuestro SMS

Uno TV envía dos SMS diarios con las noticias más importantes de la jornada y con información verificada por nuestro equipo de periodistas. Al abrir el mensaje, encontrarás una landing renovada con un diseño más moderno, orgánico y fácil de navegar.

Para recibir los SMS informativos de Uno TV de forma gratuita, envía la palabra ALTA al 2222.

Por la tarde, puedes recibir información relevante de tu estado y, por la noche, los contenidos más destacados de México.