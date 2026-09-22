Pepe Chedraui entrega 2 mdp a proyectos de comunidades indígenas

Pepe Chedraui entregó apoyos. Foto: Especial

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, entregó cheques por 10 mil pesos a 200 personas beneficiarias del programa Apoyo a Proyectos Comunitarios Tradicionales 2026. La inversión fue de 2 millones de pesos.

Cada beneficiario recibió un apoyo para impulsar proyectos comunitarios, culturales o productivos en localidades, inspectorías y juntas auxiliares del municipio.

Apoyo a proyectos comunitarios en Puebla

Durante la entrega, Pepe Chedraui destacó que estos programas buscan respaldar a comunidades que preservan lenguas, tradiciones, oficios, saberes y formas de organización que forman parte de la identidad de Puebla.

“Como lo ha dicho nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, los pueblos que no tienen memoria, pierden su brújula, desde el humanismo mexicano, entendemos que el desarrollo no puede imponerse desde un escritorio. se construye escuchando, respetando y confiando en las comunidades”, Pepe Chedraui, presidente municipal de Puebla

De acuerdo con el Gobierno municipal, los recursos buscan contribuir al desarrollo y sostenibilidad de las comunidades mediante proyectos que promuevan sus tradiciones, capacidades locales y actividades productivas.

¿Quiénes recibieron los apoyos?

La titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, Vanesa López Silva, detalló la distribución de los 200 apoyos:

116 corresponden a comercialización comunitaria.

corresponden a comercialización comunitaria. 42 están destinados a la preservación de manifestaciones culturales.

están destinados a la preservación de manifestaciones culturales. 29 son para proyectos de seguridad alimentaria.

son para proyectos de seguridad alimentaria. 2 corresponden al cuidado del medio ambiente.

Los beneficiarios fueron 33 hombres y 167 mujeres de las juntas auxiliares de:

San Miguel Canoa

San Miguel Espejo

La Resurrección

Azumiatla

San Pablo Xochimehuacan

Santa María Tecola

San Sebastián de Aparicio

Tetela

Caleras

Zacachimalpa

Xonacatepec

San Baltazar Campeche

López Silva afirmó que el objetivo es que los programas de bienestar social lleguen directamente a las comunidades y contribuyan a mejorar sus condiciones para trabajar y producir.

“Bienestar es primordialmente combatir la pobreza, bienestar es el derecho básico que tiene el pueblo a poder vivir bien, a tener condiciones para trabajar, para producir y para poder sacar adelante a los suyos, por eso desde el Gobierno de la Ciudad que encabeza Pepe Chedraui a través de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana, tenemos la responsabilidad de que los programas lleguen a territorio y que el gobierno esté cerca de las comunidades”, Vanesa López Silva, titular de la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana

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