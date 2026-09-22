Revelan nuevos videos de choque entre dos barcos cerca del estrecho de Singapur

Momento exacto del choque de dos barcos. Foto: AFP

Un carguero de bandera panameña y un pesquero de origen chino chocaron este domingo en aguas cercanas al estrecho de Singapur. El impacto provocó que la embarcación pesquera se inclinara y comenzara a recibir agua sobre la cubierta.

El incidente ocurrió en una de las rutas marítimas con mayor circulación de buques comerciales a nivel mundial. El momento de la colisión quedó registrado en un video de casi tres minutos, aparentemente grabado desde una de las embarcaciones involucradas.

¿Cómo ocurrió el choque entre los barcos?

El carguero First Margaux, de bandera panameña, colisionó con el pesquero Luqing Yuanyu 108, de bandera china, mientras ambas embarcaciones se encontraban en aguas cercanas, en los videos se observa el momento en que las dos embarcaciones se aproximan hasta entrar en contacto. Debido a la diferencia de dimensiones entre el carguero y el pesquero, el impacto provocó movimientos importantes en la embarcación de menor tamaño.

Después del choque, el Luqing Yuanyu 108 comenzó a inclinarse de manera pronunciada hacia uno de sus costados. Al mismo tiempo, una cantidad considerable de agua ingresó sobre la cubierta, mientras los tripulantes intentaban mantenerse a salvo.

El registro muestra además cómo el casco del carguero pasó a muy poca distancia de algunos de los tripulantes que se encontraban sobre el pesquero. La estela generada por el First Margaux también contribuyó al movimiento de la embarcación pesquera, que permaneció visiblemente inclinada después de la colisión.

La tensión entre los tripulantes era notable al terminar inclinados

El video también muestra los segundos posteriores al choque marítimo cerca del estrecho de Singapur, cuando los tripulantes reaccionaron ante la inclinación del pesquero y el ingreso de agua a la cubierta. De acuerdo con la información disponible, el registro habría sido realizado por un marinero de nacionalidad indonesia que se encontraba a bordo de una de las embarcaciones durante el accidente.

Las imágenes permiten observar los momentos de tensión entre los integrantes de la tripulación, quienes buscaron ponerse a resguardo mientras el pesquero permanecía inclinado y continuaba expuesto al movimiento provocado por el impacto. El video rápidamente volvió a surgir pues es una nueva perspectiva de este choque de embarcaciones.

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