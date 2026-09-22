Localizan 5 cuerpos dentro de un pozo en León; hallazgo surge tras encontrar mujer decapitada

Pozo en León. Fotos: Uno TV

Este lunes, autoridades en León, Guanajuato, hallaron cinco cuerpos localizados dentro de un pozo utilizado como fosa clandestina en la colonia Arroyo Hondo, luego de que autoridades ampliaran una búsqueda iniciada tras encontrar a una mujer decapitada en el mismo sitio.

El hallazgo ocurrió cerca del bulevar Timoteo Lozano, en el cruce con calle Monte Carmelo, frente a la planta tratadora de SAPAL. Durante la inspección, los elementos ubicaron varias bolsas negras con restos humanos.

Hallan cuerpos en pozo de León

Al operativo acudieron elementos de la Policía Municipal, agentes de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, además de personal especializado en la recuperación y procesamiento de restos humanos.

Las autoridades realizaron trabajos especializados para ingresar al pozo, recuperar los restos y procesar los indicios encontrados en el lugar. Las labores se extendieron durante varias horas debido a las condiciones del pozo y a la cantidad de indicios localizados durante la búsqueda.

Búsqueda comenzó tras encontrar a mujer decapitada

De acuerdo con el reporte, la movilización comenzó el domingo alrededor de las 3:00 de la tarde, cuando fue localizada una mujer decapitada en la colonia Arroyo Hondo. Enseguida, las autoridades iniciaron una inspección en los alrededores y posteriormente concentraron los trabajos en el pozo ubicado cerca del bulevar Timoteo Lozano.

Durante la revisión, los peritos encontraron varias bolsas negras con restos humanos, por lo que las autoridades ampliaron la búsqueda dentro de la estructura. Posteriormente, los rescatistas extrajeron los cuerpos y los trasladaron al servicio forense, donde los especialistas realizarán los estudios correspondientes para establecer su identidad y obtener más datos sobre el hallazgo.

Cinco víctimas siguen sin ser identificadas

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente la identidad de las cinco víctimas ni las circunstancias en las que los agresores les quitaron la vida.

Por ahora, los restos permanecerán bajo análisis forense mientras continúan las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer la identidad de las personas localizadas.

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