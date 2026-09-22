Huracán Polo sube a categoría 2; alertan por lluvias y oleaje

Oleaje por Polo alcanzará hasta 3.5 metros. FOTO: SMN

El huracán Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson este 21 de septiembre. A las 21:00 horas, su centro se ubicaba a 310 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 495 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

De acuerdo con información de Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h y rachas de 215 km/h. El sistema se desplaza hacia el este-sureste a 7 km/h.

🌀⚠️ El #Huracán #Polo se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson en el océano Pacífico.



🌀 Su amplia circulación generará #Lluvias intensas en zonas de #Guerrero y #Oaxaca.



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La circulación de Polo reforzará la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del país durante las próximas horas.

El pronóstico contempla diferentes acumulados según la entidad:

Guerrero y Oaxaca: lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en zonas de costa y sur.

lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm en zonas de costa y sur. Michoacán: lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en costa y sur.

lluvias puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en costa y sur. Jalisco y Colima: lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

Además, se mantiene una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

Oleaje por Polo alcanzará hasta 3.5 metros

Los efectos de Polo también se sentirán en las costas del Pacífico mexicano. El pronóstico señala olas de 2.5 a 3.5 metros en Michoacán y Guerrero, mientras que en Oaxaca se esperan olas de 2 a 3 metros.

Conagua también informó que durante las próximas horas se prevé oleaje de 2 a 3 metros en Michoacán y Guerrero, así como de 1.5 a 2.5 metros en Oaxaca. Para las costas de Jalisco y Colima se pronostica mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros.

En cuanto al viento, se esperan rachas de 40 a 60 km/h en las costas de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, así como rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y Colima.

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