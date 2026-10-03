Trump insiste en dar pena de muerte a narcotraficantes acusados en EE. UU.

Trump habla de Pena de muerte tras caso de Christia Pike. Foto: Reuters

Donald Trump volvió a plantear la aplicación de la pena de muerte para grandes narcotraficantes durante un mitin en Mobile, Alabama, donde habló ante simpatizantes republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. El presidente estadounidense también incluyó entre los casos a los traficantes de personas y quienes maten a policías.

“Pasaremos la pena de muerte para los grandes narcotraficantes, los traficantes de personas y cualquiera que mate a un agente de policía”, dijo Trump durante el acto del viernes 2 de octubre. La propuesta forma parte de su postura para ampliar el uso de la pena capital en Estados Unidos.

"We will pass the death penalty for large-scale drug dealers, human traffickers, and anyone who kills a police officer."



President Donald Trump announces a major push to expand capital punishment while taking aim at no-cash-bail policies and touting what he described as… pic.twitter.com/CjrPxlQZ1q — Fox News (@FoxNews) October 3, 2026

Trump vuelve a poner a los narcotraficantes en la mira de la pena de muerte

El planteamiento de Trump no es nuevo. Durante su primer mandato ya había defendido aplicar la pena de muerte en casos de narcotráfico, mientras que en su segundo periodo su administración ha tomado medidas para reforzar el uso de la pena capital a nivel federal.

El 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para restablecer y fortalecer la pena de muerte federal. El documento instruyó al fiscal general a buscar la pena capital en los delitos federales cuya gravedad, de acuerdo con la legislación aplicable, lo justifique. También estableció medidas específicas para casos relacionados con el asesinato de agentes del orden.

En abril de 2026, el Departamento de Justicia anunció nuevas acciones para reforzar la aplicación de sentencias de muerte federales. Entre ellas incluyó la recuperación del protocolo de inyección letal utilizado durante el primer gobierno de Trump y la incorporación de métodos como el pelotón de fusilamiento.

Trump habla de pena de muerte tras el caso de Christa Pike

Las declaraciones del presidente ocurrieron pocos días después del fallido intento de ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte en Tennessee por el asesinato de una compañera en 1995.

Trump calificó el caso como una “situación interesante” y señaló ante periodistas que una ejecución “no debería ser muy difícil”, aunque indicó que sobre lo ocurrido tendrían que hablar con las autoridades de Tennessee.

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