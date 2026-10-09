Suspenden clases en Guerrero por tormenta Simon este 9 de octubre

Guerrero suspende clases el 9 de octubre en Acapulco, Costa Grande y Centro

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) anunció la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre de 2026 en tres regiones del estado, debido a los efectos asociados a la tormenta tropical Simon.

La medida aplicará en Acapulco, Costa Grande y Centro, tanto en escuelas públicas como privadas. La suspensión incluye los turnos matutino y vespertino, así como las actividades académicas y administrativas.

¿Dónde se suspenden las clases en Guerrero por la tormenta Simon?

A través de un comunicado oficial emitido este jueves 8 de octubre, la Secretaría de Educación Guerrero informó que la decisión responde a una recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado.

Las autoridades determinaron suspender las actividades escolares para proteger la integridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa.

Las regiones donde no habrá clases este viernes 9 de octubre son:

Acapulco

Costa Grande

Centro

La disposición es para todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en estas tres regiones, sin importar el turno.

⚠️ Comunicado ⚠️ #Actualización



Suspensión de clases en las regiones Acapulco, Costa Grande y Centro.



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¿Qué recomienda Educación Guerrero ante la tormenta Simon?

Ante los efectos asociados a la tormenta tropical Simon, la dependencia pidió a la comunidad escolar extremar precauciones y seguir las recomendaciones de las autoridades.

También llamó a estudiantes, madres y padres de familia, así como a docentes, a mantenerse informados únicamente mediante los canales oficiales.

La Secretaría de Educación Guerrero señaló que la suspensión busca reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de quienes forman parte de los planteles educativos.

Escuelas de Guerrero podrían utilizarse como refugios temporales

Además de anunciar la suspensión de clases, la dependencia estatal instruyó a directores y responsables de planteles a brindar las facilidades necesarias en caso de que sus instalaciones sean requeridas como refugios temporales.

Esto significa que las escuelas deberán estar disponibles para apoyar las acciones de las autoridades si se solicita su uso para resguardar a la población.

El comunicado, fechado en Chilpancingo el 8 de octubre de 2026, establece que la suspensión corresponde al viernes 9 de octubre en las tres regiones señaladas.

Por el momento, el documento no informa sobre una ampliación de la suspensión a otras fechas o regiones del estado.

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