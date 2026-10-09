¿Eres fan de Karl Lagerfeld? Anuncian primera residencia del diseñador en México

Será la primera residencia con el nombre del diseñador en México. Foto: David Rubí

Con la promesa de entregar la obra en 36 meses, se anunció en México la primera residencia Karl Lagerfeld, que se ubicará dentro de Bosque Real.

Este desarrollo inmobiliario presume de cumplir con reglas europeas de habitabilidad respecto a la cantidad de espacios verdes para que la gente disfrute de ellos. Ahora, recibirá los diseños de la casa de moda para combinarlos con la arquitectura mexicana en una torre de 38 pisos que albergará 73 departamentos.

Para la presentación ante los medios acudieron los más altos funcionarios de la firma europea, que se ha colocado en el gusto del público latinoamericano.

El evento fue encabezado por Pier Paolo Righi, CEO y presidente de Karl Lagerfeld International; León Salame, director de operaciones de Grupo Bosque Real, por parte de México, y Caroline Lebar, vicepresidenta de imagen y comunicación y directora creativa de interiores de la marca, quien será la encargada de darle un toque de moda y vanguardia al inmueble.

Al hablar sobre la propuesta sensorial, principalmente visual, que formará parte del diseño del espacio arquitectónico, Lebar dijo que será una mezcla de rasgos ancestrales de México con la paleta de colores de la firma parisina, principalmente el contraste entre blanco y negro. Sin embargo, aseguró que siempre se imprimirá un toque de vanguardia y el colorido que destaca en la cultura mexicana.

¿Cuánto costarán los departamentos de Karl Lagerfeld en México?

Foto: David Rubí

“Lo que podemos encontrar aquí es la herencia mezclada con modernidad; con los materiales insignia de la moda y la arquitectura, pero también se mezcla el contraste de la tierra mexicana… serán departamentos muy sofisticados en la capital mexicana y un equilibrio entre ambas (corrientes de diseño)”, consideró Caroline Lebar.

Los impulsores de esta iniciativa consideraron que a la población mexicana le gusta vivir en “edificios brandeados”, por lo que esta primera etapa de las Karl Lagerfeld Residences podría no ser la última. De acuerdo con estimaciones de los responsables del proyecto, los precios de los departamentos oscilarían entre 33 y 47 millones de pesos.

¿Dónde más existen las residencias de Karl Lagerfeld?

Lisboa, Portugal: Es el proyecto más reciente de la marca, un exclusivo complejo residencial de superlujo situado en Rua Braamcamp.

Marbella, España: El primer desarrollo arquitectónico residencial de la firma fue KARL LAGERFELD Villas Marbella, ubicado en la exclusiva Milla de Oro marbellí.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Se trata de un desarrollo de villas residenciales de lujo en colaboración con la promotora local Taraf, enfocado en fusionar el diseño de interiores de la firma con una arquitectura de vanguardia.

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