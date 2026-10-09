Jason Momoa y Cody Rhodes encabezan premier de Street Fighter en CDMX

Los actores del filme Street Fighter estuvieron en México. Foto: David Rubí

Cientos de fans se dieron cita en una plaza de la Ciudad de México para ser los primeros en disfrutar la película de Street Fighter en el país.

Esto ocurrió en el marco de la premier de la adaptación del videojuego, dirigida por Kitao Sakurai, quien habló con la prensa sobre la importancia de crear este nuevo universo de una emblemática franquicia que ha marcado la vida de millones de personas en todo el mundo y que se mantiene vigente en el corazón de los gamers.

Este evento para fans contó con la presencia de los protagonistas del filme: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa y el peleador de la WWE Cody Rhodes.

A su paso por la alfombra roja, el luchador, quien renovó su contrato con la WWE y anunció que quiere retirarse en la franquicia, habló sobre su personaje, “Guile”, el peleador estadounidense que en la trama tiene un papel protagónico en el torneo de lucha más famoso del mundo. Dijo sentirse emocionado de formar parte del universo de “Street Fighter” y espera que los fans abracen la película, pues le costó mucho trabajo interpretar este papel.

En un momento de la alfombra roja, subió al escenario a un niño para entregarle un regalo y tomarse fotografías con él.

Jason Momoa recibió el cariño de la gente de México

Actores de la película Street Fighter. Foto: David Rubí

Por su parte, Jason Momoa celebró su regreso a México y dijo que es muy emocionante recibir el cariño de los fans, pues siempre hay euforia y eso le llena el corazón.

Además, habló sobre cómo su carrera lo ha llevado a formar parte de distintas películas basadas en videojuegos e incluso de superhéroes, sin duda, Momoa fue el más aplaudido por los asistentes, quienes coreaban su nombre y esperaron horas para conseguir una firma o una fotografía con el actor, quien interpreta al emblemático “Blanka” en este filme que promete ser un éxito en taquilla.

Callina Liang, quien interpreta a Chun-Li en Street Fighter. Foto: David Rubí

La única mujer del elenco que visitó la capital mexicana para esta presentación fue Callina Liang, quien interpreta a Chun-Li, un personaje clave en la historia del videojuego y, por supuesto, en la cinta.

En entrevista con Unotv.com, relató que, para interpretar adecuadamente a esta peleadora, tuvo que cambiar su rutina de ejercicio y su dieta, además de estudiar todos los movimientos para no decepcionar a los seguidores, pues el fandom del videojuego es muy estricto con las versiones cinematográficas previas sobre el torneo de lucha.

En el evento también estuvieron presentes Andrew Koji y Noah Centineo, quienes dan vida a los protagonistas de la historia, Ryu y Ken, respectivamente, además, son dos de los personajes más utilizados en los juegos.

Para sorpresa de muchos, el encargado de abrir el evento fue Bogueto, quien interpretó un tema que hace referencia al videojuego, aunque el cantante fue cuestionado por hacer playback.

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