La Güera de las Estrellas revela qué debes evitar y qué hacer en el portal 10/10

La Güera de las Estrellas, conocida como la psíquica de México, compartió en Unotv.com una serie de recomendaciones para el portal 10/10, algunas relacionadas con el dinero, las deudas y el pasado.

Durante su participación, la psíquica explicó que el número 10 representa, desde su interpretación, la transformación, los cambios, la renovación y el renacimiento. Añadió que este periodo también invita a reconocer los aprendizajes acumulados durante los últimos años.

¿Qué recomienda La Güera de las Estrellas antes del portal 10/10?

Entre sus principales consejos, La Güera de las Estrellas pidió tener cuidado al prestar dinero y recomendó que quienes tengan deudas busquen pagarlas o negocien una alternativa si no pueden liquidarlas por completo.

En el terreno sentimental, sugirió no pedir el regreso de un amor perdido, sino abrirse a la posibilidad de encontrar una relación que considere verdadera. También invitó a prestar atención a los sueños, pues, según sus palabras, podrían ser premonitorios.

La psíquica recomendó aprovechar estos días para hacer una limpieza, tanto de los espacios personales como de los pensamientos y sentimientos. Esto incluye sacar ropa y objetos que ya no se utilizan, así como dejar atrás resentimientos e ideas que, desde su perspectiva, impiden avanzar.

Sobre el lenguaje que se utiliza al formular deseos, aconsejó recurrir a expresiones como “permito”, “acepto”, “elijo”, “deseo” y “agradezco”. En contraste, propuso evitar frases como “no puedo”, “es difícil” o “es complicado”, con la intención de mantener una actitud positiva.

Fechas clave de octubre, según la psíquica

La Güera de las Estrellas también compartió una guía para los primeros días de octubre, con recomendaciones que relacionó con la energía del portal:

Del 8 al 9 de octubre: recomendó realizar una limpieza profunda, evitar discusiones por asuntos menores, sacar ropa vieja y atender las deudas pendientes

recomendó realizar una limpieza profunda, evitar discusiones por asuntos menores, sacar ropa vieja y atender las deudas pendientes 10 de octubre: señaló la Luna nueva en Libra como un momento para formular deseos relacionados con el amor, el dinero y las sociedades. Según su interpretación, los proyectos que comiencen en esta etapa podrían seguir desarrollándose durante 2027

señaló la Luna nueva en Libra como un momento para formular deseos relacionados con el amor, el dinero y las sociedades. Según su interpretación, los proyectos que comiencen en esta etapa podrían seguir desarrollándose durante 2027 Del 11 al 13 de octubre: advirtió sobre el posible regreso de personas del pasado, así como situaciones relacionadas con dramas, chismes y nuevas propuestas, ante esta posible situación, invitó a elegir la paz

advirtió sobre el posible regreso de personas del pasado, así como situaciones relacionadas con dramas, chismes y nuevas propuestas, ante esta posible situación, invitó a elegir la paz Del 14 al 16 de octubre: anticipó una etapa favorable para organizar asuntos económicos, acuerdos, proyectos, contratos y temas relacionados con el hogar

Además de sus recomendaciones, la psíquica compartió predicciones para cada signo zodiacal e invitó a la audiencia a repetir los decretos de poder que más le resultaran significativos, incluso si correspondían a otro signo.

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