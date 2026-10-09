Tormenta tropical Simon provoca inundaciones en Acapulco

Simon provoca inundaciones en zona hotelera de Acapulco. Foto: Celeste Hernández

El paso de la tormenta tropical Simon por las costas de Guerrero generó lluvias torrenciales en Acapulco, donde se reportaron inundaciones en vialidades principales, afectaciones al tránsito vehicular y derrumbes en carreteras.

Las precipitaciones afectaron distintos puntos del puerto, incluida la zona turística, donde tramos de la costera Miguel Alemán y otras vías quedaron inundados.

También se reportaron vehículos arrastrados por la corriente y unidades que quedaron varadas en calles anegadas.

Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades estatales anunciaron la suspensión de actividades educativas en municipios de las regiones Costa Grande y Acapulco.

¿Qué zonas de Acapulco resultaron inundadas por las lluvias?

Las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones en varios puntos de Acapulco, lo que complicó la circulación de automovilistas. Entre las vialidades afectadas se encuentran:

Costera Miguel Alemán , una de las principales avenidas turísticas del puerto

, una de las principales avenidas turísticas del puerto Bulevar de las Naciones , en la zona Diamante

, en la zona Diamante Avenida Vicente Guerrero

Barra Vieja

Carretera Escénica

En estos puntos se reportaron acumulaciones de agua que dificultaron el tránsito.

Además, algunos vehículos fueron arrastrados por la corriente, mientras que otros quedaron varados en zonas inundadas.

Las afectaciones también alcanzaron la carretera Acapulco-Zihuatanejo, donde se registraron derrumbes a la altura de la colonia Jardín.

Simon provoca inundaciones en zona hotelera de Acapulco. Foto: Celeste Hernández

Suspenden clases por las lluvias en Guerrero

Ante las precipitaciones asociadas a Simon, el Consejo Estatal de Protección Civil anunció la suspensión de actividades educativas.

La medida contempló la suspensión de clases para este jueves en el turno vespertino y para el viernes en ambos turnos en municipios de las regiones Costa Grande y Acapulco.

La decisión busca reducir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas y las posibles afectaciones en caminos y vialidades.

⚠️ Comunicado⚠️



Suspensión de clases en las regiones Acapulco y Costa Grande.



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Vehículos arrastrados y derrumbes complican la circulación

Además de las inundaciones en las avenidas de Acapulco, las lluvias ocasionaron afectaciones en carreteras de la región.

En la carretera Acapulco-Zihuatanejo se reportaron derrumbes a la altura de la colonia Jardín, situación que puede dificultar el tránsito y representar un riesgo para quienes circulan por la zona.

Las corrientes de agua también arrastraron vehículos y dejaron otras unidades varadas, de acuerdo con los reportes preliminares.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar cruzar calles inundadas o circular por zonas donde se registren corrientes de agua, deslaves o derrumbes.

Las afectaciones reportadas reflejan el impacto de las lluvias en el puerto y otras zonas de Guerrero, mientras las autoridades mantienen el seguimiento de las condiciones meteorológicas.

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