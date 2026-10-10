Huracán Simon: suspenden actividades no esenciales en municipios de cuatro estados a partir de las 16:00 horas

Huracán Simon. Foto: Cuartoscuro.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció la suspensión temporal de la movilidad por actividades no esenciales a partir de las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, como medida preventiva ante el avance del huracán Simon, categoría 4.

Mensaje urgente a la población sobre el huracán #Simon pic.twitter.com/USLwolLipu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026

La titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, emitió un mensaje urgente a la población a petición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Informó que el fenómeno meteorológico se acercará este sábado a las costas de Jalisco y Colima, con un posible impacto durante la mañana del domingo entre los municipios de La Huerta y Tomatlán, en Jalisco.

La medida fue acordada por el Gobierno de México, a través del Puesto de Comando instalado en la Base Naval de Puerto Vallarta, en coordinación con las autoridades estatales de las cuatro entidades.

¿En qué municipios se suspenderá la movilidad por el huracán Simon?

La suspensión de actividades no esenciales comenzará a las 16:00 horas de este sábado 10 de octubre en los siguientes municipios:

Jalisco: Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende.

Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Mascota y Talpa de Allende. Colima: Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala.

Armería, Tecomán, Manzanillo, Minatitlán y Comala. Michoacán: Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas.

Coahuayana, Aquila y Lázaro Cárdenas. Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, Jalisco, San Blas, Tepic y Santiago.

¿Qué medidas deben seguir los habitantes?

Velázquez Alzúa explicó que la suspensión busca reducir la exposición de la población a los riesgos asociados con las lluvias intensas, los vientos fuertes, las inundaciones, los deslaves y las posibles afectaciones a las vías de comunicación durante el paso del huracán Simon.

Ante estas condiciones, Protección Civil llamó a la población de los municipios incluidos en la medida a seguir las siguientes indicaciones:

Permanecer en casa a partir de las 16:00 horas, siempre que la vivienda se encuentre en una zona segura.

Si habitan en zonas de alto riesgo, evacuar preventivamente y trasladarse a los refugios temporales habilitados antes de las 16:00 horas.

Suspender actividades comerciales y recreativas, así como los traslados no esenciales.

Evitar circular por carreteras, caminos y vialidades, especialmente cerca de ríos, arroyos y zonas propensas a inundaciones.

Consultar los canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades de Protección Civil.

¿Cuánto tiempo durará la suspensión de actividades?

La titular de la CNPC advirtió que durante este fin de semana se pronostican lluvias extraordinarias en Michoacán, Colima y Jalisco, que podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones urbanas y encharcamientos.

La suspensión temporal de la movilidad por actividades no esenciales se mantendrá durante el periodo de mayor riesgo asociado al huracán Simon y hasta que las autoridades competentes informen que existen condiciones de seguridad para reanudar las actividades.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.