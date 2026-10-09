Huracán Simon se fortalece rápidamente: cuando pegaría en Colima y Jalisco

Huracán Simon cerca de Jalisco y Colima. Foto: SMN

Meteorólogos indican que el huracán Simon se intensificó a la categoría 2 y que se acerca a los estados de Colima y Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora. Los expertos advierten que este ciclón podría impactar en los siguientes días territorio nacional.

El huracán Simon se acerca a Colima y Jalisco

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a las 9:00 horas de este viernes 9 de octubre, el huracán Simon se intensificó a la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Además, agregaron que se localiza a aproximadamente 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a unos 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 6 km/h.

Huracán Simon provocará lluvias, vientos y oleaje

En las próximas horas, este fenómeno provocará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán, intensas en Colima y muy fuertes en Jalisco.

Igual ocasionará vientos sostenidos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en costas de Michoacán y Guerrero, de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 60 km/h en costas de Jalisco, oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de Michoacán y Guerrero, de 2.5 a 3.5 metros en costas de Colima, y de 1.5 a 2.5 metros en costas de Jalisco.

Esta mañana, el #Huracán #Simon se intensificó a categoría 2 en la escala #SaffirSimpson, y se localiza a 335 km al sur de #Manzanillo, #Colima. Toda la información, en el gráfico pic.twitter.com/FDZWTiCAtp — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

¿Cuándo impactará el huracán Simon?

Según los pronósticos de los expertos, el huracán Simon podría impactar con categoría 4 entre los estados de Colima y Jalisco el domingo 11 de octubre a las 6:00 horas.

Luego, a las 18:00 horas, el ciclón reduciría su intensidad a categoría 2, justo sobre el estado de Jalisco, llegando a Nayarit el lunes 12 de octubre, a las 6:00 horas, pero con categoría 1. El martes 13 de octubre, Simon se convertiría en tormenta tropical.

Por su cercanía, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, estableció zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Mita hasta San Blas, en Nayarit, y mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit, y zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Advierten deslaves e incremento en ríos y arroyos

Los meteorólogos advierten que las lluvias provocadas por el huracán Simon podrían originar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Por esto, se exhorta a la población a permanecer atenta a los avisos del SMN y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

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