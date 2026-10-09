Terremoto de 7.6 sacude Panamá; habitantes salen de edificios

Un sismo se sintió en Panamá. Fotos: Getty / AFP

Un sismo de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes y provocó momentos de pánico en Ciudad de Panamá, donde cientos de personas salieron de los edificios. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños. Reportan que el sismos pudo sentirse en otros países de Centro y Sudamérica.

En redes sociales circularon imágenes del fuerte terremoto, en las que usuarios mostraron cómo se sintió el movimiento telúrico en distintas zonas, donde se registraron desalojos y algunas afectaciones.

🇵🇦‼️ | URGENTE — Así se vivió el potente terremoto de magnitud preliminar 8,0 que sacudió Panamá. pic.twitter.com/3Vp3tFQ7aK — Polymarket Español (@polymarketenesp) October 9, 2026

🇵🇦 | Imágenes desde Panamá muestran la situación tras el terremoto de magnitud 7.6. pic.twitter.com/1PrBEM9mjA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 9, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud preliminar de 8, pero poco después ajustó la cifra a 7.6. El epicentro fue localizado a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en el centro-sur del país.

🎥🇵🇦 Primeras imágenes de la ocurrencia del #sismo M8.0 [🤖 USGS] con epicentro frente a la costa sur de #Panamá. 09/Oct/2026.



🌎 El #terremoto fue ampliamente sentido en: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Colombia.#SASSLA pic.twitter.com/bRtC8OgJZt — SASSLA (@SasslaMx) October 9, 2026

Sismo en Panamá provoca evacuación de edificios en la capital

El fuerte temblor en Panamá llevó a cientos de personas a salir de los inmuebles en Ciudad de Panamá, una capital caracterizada por sus numerosos rascacielos.

La agencia de noticias AFP constató que habitantes abandonaron los edificios tras el movimiento sísmico, que generó alarma entre la población.

De acuerdo con la información disponible, hasta ahora no existen reportes de personas fallecidas, lesionadas o daños materiales relacionados con el terremoto.

LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. pic.twitter.com/7mEF3AJ65b — Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026

Se siente en otros países, según reportes

El sismo de magnitud 7,6 también se sintió en otros países de Centroamérica y Sudamérica. De acuerdo con los reportes difundidos, el movimiento fue percibido en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Colombia, además de Panamá, donde cientos de personas salieron de los edificios tras el temblor

En Colombia, reportan que fue perceptible en varias regiones:

Según información de Red+, asentado en Colombia, el terremoto pudo ser percibido por habitantes de varias ciudades y municipios de ese país, aunque de manera moderada, en el mayor de los casos:

Medellín

Pereira

Bogotá

Armenia

Envigado

USGS ajusta magnitud del terremoto de 8 a 7,6

El USGS dio a conocer inicialmente que el terremoto había alcanzado una magnitud de 8. Sin embargo, poco después revisó sus mediciones y estableció una magnitud de 7,6.

Los principales datos reportados sobre el movimiento son:

Magnitud: 7,6, tras una revisión de la cifra inicial de 8.

Fecha: viernes 9 de octubre de 2026.

Epicentro: a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, Panamá.

Zona: centro-sur del país.

Afectaciones: sin víctimas ni daños reportados hasta el momento.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Panamá?

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro se ubicó cerca de Pitaloza Arriba, una localidad situada en la zona centro-sur de Panamá.

Aunque el epicentro se localizó fuera de Ciudad de Panamá, el movimiento provocó que cientos de personas salieran de los edificios de la capital, según lo observado por AFP.

Hasta el corte de la información proporcionada, no se habían dado a conocer reportes de daños ni víctimas por este sismo.