¿Qué publicó el caricaturista Paco Navarrete sobre la diputada Itzul Barrera y por qué fue sancionado?

Foto: X de Paco Navarrete y FB de Itzul Barrera.

La diputada local de Morena, Itzul Barrera, denunció al caricaturista Paco Navarrete ante las autoridades electorales por violencia política contra las mujeres en razón de género, luego de que publicara un cartón sobre un comentario de la legisladora relacionado con los aranceles al aguacate.

Como parte de la sanción, el monero deberá ofrecer disculpas públicas durante 15 días, después de que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.

¿Por qué Itzul Barrera denunció al caricaturista Paco Navarrete?

El caso se originó el 31 de enero de 2025, cuando Itzul Barrera, diputada local de Morena por el Distrito 9 de Guadalajara, Jalisco, publicó un comentario en su cuenta de X sobre la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Oigan y si le ponemos un 70% de arancel al aguacate.



A ver, hagan american aguacate. — Itzul Barrera (@itzulBarrera) February 1, 2025

En su mensaje, la legisladora sugirió imponer un arancel de 70% al aguacate mexicano, en referencia a las medidas comerciales anunciadas por el mandatario estadounidense. La publicación generó reacciones de usuarios que cuestionaron la propuesta, debido a la importancia del mercado estadounidense para este producto mexicano.

Días después, el 5 de febrero de 2025, el caricaturista Paco Navarrete retomó el comentario en un cartón publicado en las ediciones impresa y digital del periódico Mural.

La ilustración incluía una fotografía de Barrera que ella había compartido años antes en sus redes sociales, cuando todavía no era legisladora. También incorporaba frases relacionadas con su postura sobre los aranceles y separaba la palabra diputada para formar una expresión que, de acuerdo con el tribunal electoral, reproducía estereotipos de género.

Foto: Redes sociales.

La diputada denunció que la publicación utilizó su imagen para sexualizarla y desacreditarla en el ejercicio de sus funciones públicas. Consideró que el cartón afectaba su dignidad, su imagen y sus derechos político-electorales.

Por estos hechos, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG). El expediente fue remitido a las autoridades electorales de Jalisco para su análisis.

¿Qué resolvieron los tribunales electorales sobre Paco Navarrete?

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió el 31 de agosto de 2026 que el cartón constituía violencia política contra las mujeres en razón de género. Entre los elementos analizados estuvieron la composición del texto y el uso de una fotografía que, a juicio de la autoridad, no guardaba relación con el desempeño de la diputada en el ámbito público.

El tribunal determinó que la publicación reproducía estereotipos de género y configuraba violencia simbólica, sexual, psicológica, digital y mediática. Por ello, impuso a Navarrete una amonestación pública y medidas de reparación integral, entre ellas una disculpa pública y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El caricaturista impugnó la resolución al argumentar, entre otros puntos, que el cartón estaba protegido por la libertad de expresión y de prensa, pues criticaba una postura pública de la legisladora.

Sin embargo, el 23 de septiembre de 2026, la Sala Regional Guadalajara del TEPJF confirmó la resolución del tribunal local en los aspectos impugnados. Con ello, se mantuvieron las sanciones y las medidas de reparación determinadas en el caso.

Caso Itzul Barrera recuerda al de “Dato Protegido”

El caso recuerda al de la diputada federal Diana Karina Barreras Samaniego, conocida como “Dato Protegido”, quien denunció por violencia política de género a Karla María Estrella Murrieta por una publicación en X del 14 de febrero de 2024, en la que cuestionó su candidatura. En abril de ese año, la Sala Regional Especializada del TEPJF determinó que el mensaje minimizaba la trayectoria de la legisladora y ordenó a Estrella publicar disculpas durante 30 días, además de imponerle otras medidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.