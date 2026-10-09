Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo avanzan en actividad industrial, reporta el Inegi

Foto: Cuartoscuro.

La actividad industrial en Tamaulipas creció 13.7% durante junio de 2026, respecto a mayo, con lo que registró el mayor incremento mensual del país, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este viernes 9 de octubre.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), Oaxaca y Quintana Roo ocuparon el segundo y tercer lugar, con aumentos de 5.5% y 4.1%, respectivamente. Los resultados corresponden a cifras desestacionalizadas.

¿Qué estados registraron mayor crecimiento industrial en junio de 2026?

El reporte del Inegi señala que siete entidades destacaron por sus incrementos mensuales en la actividad industrial, en términos reales.

Los estados con mayores avances fueron:

Tamaulipas: 13.7%

Oaxaca: 5.5%

Quintana Roo: 4.1%

Guanajuato: 2.5%

Yucatán: 1.8%

Zacatecas: 1.6%

San Luis Potosí: 1.6%

Estas variaciones muestran el comportamiento de la industria estatal frente a mayo de 2026, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario.

Tamaulipas también destaca en crecimiento industrial anual

En la comparación con junio de 2025, Tamaulipas registró un crecimiento industrial de 15.7%, seguido de Hidalgo, con 15.4%, y Colima, con 13.4%.

Otros estados que reportaron incrementos anuales fueron:

Veracruz: 7.8%

Yucatán: 7.5%

Oaxaca: 7.2%

En contraste, aunque Quintana Roo creció 4.1% a tasa mensual, su actividad industrial presentó una disminución anual de 8.0%.

¿Qué estados sufrieron una caída en la actividad industrial?

En contraste, Puebla, Tlaxcala y Tabasco registraron las mayores caídas en su actividad industrial durante junio de 2026, de acuerdo con cifras desestacionalizadas del Inegi.

Puebla encabezó los retrocesos con una disminución mensual de 6.2%, seguido de Tlaxcala, con 4.5%, y Tabasco, con 3.3%. Otros estados que reportaron bajas fueron Aguascalientes (-3.2%), Chihuahua (-3.1%) y Coahuila (-2.5%), en comparación con mayo del mismo año.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa #IMAIEF, en junio 2026, y con cifras desestacionalizadas, la actividad industrial registró los mayores incrementos a tasa mensual en los siguientes estados:



▪️13.7% Tamaulipas

▪️5.5% Oaxaca… pic.twitter.com/OkioUUhdrR — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 9, 2026

¿Qué sectores impulsaron la actividad industrial?

El informe del Inegi también presenta resultados por sector económico, con cifras originales y variaciones anuales.

En minería, Tamaulipas destacó con un incremento de 107.4%. En este sector también sobresalieron el Estado de México, Veracruz, Yucatán, Chiapas e Hidalgo.

En construcción, los mayores aumentos se registraron en Hidalgo, Estado de México, Colima, Veracruz, Guanajuato y Querétaro.

Por su parte, en las industrias manufactureras se reportaron avances en Durango, Michoacán, Sonora y Zacatecas, entre otras entidades.

A nivel nacional, la actividad industrial registró un crecimiento anual de 1.6% durante junio de 2026, de acuerdo con las cifras originales del instituto.

El Inegi informó que la próxima publicación del indicador está programada para el 10 de noviembre de 2026.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.