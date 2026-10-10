VIDEOS: Dos muertos y casi un millón de usuarios sin luz, el el balance en EE.UU por Isaias

Isaias perdió fuerza después de impactar cerca de la localidad de Destin. Foto: AFP

Al menos dos personas perdieron la vida y cerca de un millón de usuarios se quedaron sin electricidad tras la llegada del huracán Isaias a Estados Unidos que terminó degradándose a ciclón tropical.

El sistema perdió fuerza después de impactar la noche del viernes cerca de la localidad turística de Destin, en Florida, como un huracán de categoría 2 de 5 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 165 km/h.

“Isaías se ha debilitado muy rápidamente sobre Alabama y ha pasado a ser un ciclón postropical”, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) en su último boletín.

Dos fallecidos y casi un millón de usuarios sin electricidad

En Florida, una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su casa, dijo en un video en Facebook el sheriff del condado de Escambia, Chip Simmons.

Además, otra persona murió en el condado de Jefferson, en Alabama, de acuerdo con un funcionario local citado por la prensa estadounidense.

La mañana del sábado cerca de 900 mil hogares y comercios estaban sin electricidad, de los cuales casi 440 mil solo en Florida y más de 310 mil en el vecino estado de Alabama, según el sitio especializado poweroutage.us.

🇺🇸 Hurricane Isaias has lashed the US Gulf Coast with heavy rain and strong winds, as the Category 2 storm made landfall in northwestern Florida, the National Hurricane Center (NHC) said.

➡️ https://t.co/GQy4piETcV pic.twitter.com/PdOk8rDTht — AFP News Agency (@AFP) October 10, 2026

¿Cuál es la ruta de Isaias?

El NHC prevé que Isaías se desplace hacia el norte y luego hacia el norte-noreste durante el fin de semana, y que se disipe gradualmente al cruzar los valles de Tennessee y de Ohio.

Pero el ciclón todavía puede provocar fuertes lluvias la costa del noroeste de Florida, el sur de Alabama y Georgia, indicó.

¿Aún hay peligro para los habitantes de Florida?

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió que los habitantes no están completamente fuera de peligro.

Es “probable” que las aguas sigan subiendo en algunas zonas, con un total de precipitaciones previstas para el fin de semana de entre 10 y 20 centímetros, dijo en rueda de prensa el sábado.

Isaías fue el primer huracán de la temporada en el Atlántico y el primero que impactó territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

🚨DAMAGE REPORT: The cleanup and damage assessment begins for parts of the Gulf Coast after Isaias made landfall as a powerful category 2 hurricane. Video captured by FOX Weather Senior Correspondent Robert Ray shows the extent of the damage left behind in Pensacola Beach,… pic.twitter.com/wXVh4uIfoK — FOX Weather (@foxweather) October 10, 2026

La actividad ciclónica en el Atlántico, que comienza a principios de junio y se prolonga hasta finales de noviembre, ha sido inusualmente tranquila este año debido al fenómeno climático de El Niño.

Al modificar la circulación atmosférica a gran escala, El Niño tiende a frenar los ciclones en el Atlántico y a reforzarlos en el Pacífico, donde se han formado varios huracanes este año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5.

Varios estados que bordean el Golfo de México, entre ellos Florida y Alabama, declararon el estado de emergencia y ordenaron evacuaciones.

El presidente Donald Trump canceló su viaje previsto para el sábado a Alabama, donde debía asistir a un partido de fútbol americano.

Varios aeropuertos de Florida suspendieron vuelos el viernes y empleados de plataformas petroleras fueron evacuados.

Cerca de dos tercios de la producción petrolera de la región y más de la mitad de la producción de gas quedó suspendida el viernes, según una agencia estadounidense.

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