Isaías se intensifica a huracán categoría 1 en el Golfo de México; ésta es su ubicación
El fenómeno meteorológico mantenía un desplazamiento hacia el este-noreste (70 grados), a una velocidad de 15 kilómetros por hora.
Isaías se intensificó a huracán categoría 1 en el Golfo de México, luego de permanecer como tormenta tropical frente a las costas de la península de Yucatán, de acuerdo con la actualización proporcionada sobre el fenómeno meteorológico.
Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 22:00 horas de este miércoles 7 de octubre de 2026, Isaías se localizaba a 290 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán.
¿Dónde se encuentra el huracán Isaías y hacia dónde se dirige?
El fenómeno meteorológico mantenía un desplazamiento hacia el este-noreste (70 grados), a una velocidad de 15 kilómetros por hora.
En ese momento, sus características eran las siguientes:
- Vientos máximos sostenidos: 120 km/h.
- Rachas de viento: 150 km/h.
- Desplazamiento: Este-noreste, a 15 km/h.
- Ubicación: Noroeste de la península de Yucatán.
Isaías alcanza la categoría 1
Con su intensificación a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, Isaías entra en la clasificación de ciclones tropicales cuyos vientos máximos sostenidos oscilan entre 119 y 153 kilómetros por hora.
Las nuevas velocidades de sus vientos, así como su ubicación actualizada, deberán confirmarse en el siguiente aviso oficial del SMN.
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