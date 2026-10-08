Isaías se intensifica a huracán categoría 1 en el Golfo de México; ésta es su ubicación

Isaías se intensificó a huracán categoría 1 en el Golfo de México. FOTO: Getty

Isaías se intensificó a huracán categoría 1 en el Golfo de México, luego de permanecer como tormenta tropical frente a las costas de la península de Yucatán, de acuerdo con la actualización proporcionada sobre el fenómeno meteorológico.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de las 22:00 horas de este miércoles 7 de octubre de 2026, Isaías se localizaba a 290 kilómetros al noroeste de Progreso, Yucatán.

ÚLTIMA HORA: Un sobrevuelo efectuado por un avión #Cazahuracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América, reclasificó a #Isaias como #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson ⬇️ pic.twitter.com/GhJAjlgn6v — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

¿Dónde se encuentra el huracán Isaías y hacia dónde se dirige?

El fenómeno meteorológico mantenía un desplazamiento hacia el este-noreste (70 grados), a una velocidad de 15 kilómetros por hora.

En ese momento, sus características eran las siguientes:

Vientos máximos sostenidos: 120 km/h.

120 km/h. Rachas de viento: 150 km/h.

150 km/h. Desplazamiento: Este-noreste, a 15 km/h.

Este-noreste, a 15 km/h. Ubicación: Noroeste de la península de Yucatán.

Isaías alcanza la categoría 1

1030 pm CDT — Air Force Reserve Hurricane Hunter Aircraft indicate that Isaias has become a hurricane with maximum sustained winds of 75 mph. The minimum central pressure is down to 982 mb.



Tropical Cyclone Update: https://t.co/TwSzBidP7e pic.twitter.com/i4dyuSrLaF — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2026

Con su intensificación a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, Isaías entra en la clasificación de ciclones tropicales cuyos vientos máximos sostenidos oscilan entre 119 y 153 kilómetros por hora.

Las nuevas velocidades de sus vientos, así como su ubicación actualizada, deberán confirmarse en el siguiente aviso oficial del SMN.

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