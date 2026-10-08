Vinculan a proceso a Miguel “N”, alias “Capitán Sol”; permanecerá en prisión preventiva

Miguel “N”, alias “Capitán Sol”. Foto: FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Miguel “N”, alias “Capitán Sol” por su posible participación en el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos en materia de hidrocarburos, informó la dependencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial para sustentar la imputación contra Miguel “N”.

Con base en esos datos de prueba, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso y ratificó la prisión preventiva oficiosa para la persona señalada.

Miguel “N” permanecerá en prisión preventiva

Como parte de la resolución judicial, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público Federal podrá continuar con las diligencias relacionadas con el caso.

La prisión preventiva oficiosa permanecerá vigente durante el proceso, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

La FGR señaló que la investigación está relacionada con la posible participación de Miguel “N” en actividades de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Detención ocurrió en Zapopan, Jalisco

El pasado 2 de octubre, la Secretaría de Marina informó sobre la detención de Miguel “N”, alias “Capitán Sol”, “Sol” y/o “Mike”, en Zapopan, Jalisco, quien contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La dependencia federal señaló que la captura fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en colaboración con la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional, en coordinación con la @FGRMexico y @SSPCMexico, se realizó la detención en Zapopan, Jalisco, de Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”,… pic.twitter.com/0oQxSF53XA — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 2, 2026

¿De qué acusan a Miguel “N”, alias “Capitán Sol” en el caso del huachicol fiscal?

La acusación que motivó la detención de Miguel “N” está relacionada con el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La investigación federal lo relaciona con la organización conocida como “Los Primos”, integrada presuntamente alrededor de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna y otros funcionarios navales y aduanales.

De acuerdo con la investigación de la FGR, se le acusa de haber desempeñado funciones de enlace entre integrantes de esa estructura y personal relacionado con las aduanas marítimas. Uno de los elementos incorporados al expediente señala que habría participado en la entrega de recursos a funcionarios para permitir el desembarque de combustible.

La investigación también refiere el paso de 31 buques por las aduanas de Altamira y Tampico entre abril de 2024 y marzo de 2025. Estos movimientos forman parte de las operaciones investigadas por la FGR por el ingreso irregular de hidrocarburos.

Un testimonio incorporado a la carpeta señala que Miguel “N” habría enviado un millón 750 mil pesos por cada embarcación a funcionarios de la Aduana de Tampico. Es importante señalar que se trata de un señalamiento contenido en la investigación y no de una responsabilidad penal determinada mediante sentencia.

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