¿Quién es Anne Carson, la escritora canadiense ganadora del Nobel de Literatura 2026?

Anne Carson, ganadora del Nobel de Literatura 2026 Foto: AFP

Anne Carson fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura 2026 este jueves 8 de octubre, destacando su capacidad para crear nuevas formas de expresión literaria al fusionar las tradiciones de la antigua Grecia con temas y estilos contemporáneos.

La escritora canadiense de 76 años se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el mundo de la literatura actual, y aquí en Unotv.com te contaremos más a detalle sobre ella.

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The 2026 #NobelPrize in Literature is awarded to the Canadian author Anne Carson, “for her bold and inventive oeuvre that, in playful dialogue with the classical tradition, has created new forms for contemporary literature.” pic.twitter.com/YRvlRghlGG — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2026

¿Quién es Anne Carson?

Anne Carson es una destacada escritora nacida el 1 de junio de 1950 en Toronto, Canadá. Se desempeña como poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica.

Su interés por la literatura nació gracias a un libro bilingüe de poemas de Safo, poetisa de la antigua Grecia; su fascinación por las lenguas clásicas se consolidó, según el perfil de la autora desarrollado por la fundación Princesa de Asturias.

Durante su época de formación, tomó la decisión de abandonar en dos ocasiones la Universidad de Toronto debido a las altas exigencias académicas. Posteriormente, trabajó en artes gráficas antes de retomar sus estudios universitarios.

Logró un doctorado en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, en 1986, gracias a una investigación relacionada con la obra de Safo.

Además de su faceta como creadora, se ha dedicado a la enseñanza al impartir clases de literatura clásica y comparada en diversas instituciones, incluyendo la Universidad de Míchigan.

Cabe destacar que en 1992 publicó Short Talks a los 42 años, libro que marcó el inicio de una trayectoria de profunda experimentación literaria.

Entre sus publicaciones más reconocidas destacan:

Autobiografía de rojo (1998), una novela en verso inspirada en la mitología griega.

La belleza del marido (2001), obra que aborda las relaciones amorosas y el matrimonio.

Si no, el invierno. Fragmentos de Safo (2002), traducción de los poemas de la escritora griega.

Decreación (2005), volumen que reúne poesía, ensayos y ópera.

Nox (2010), una obra experimental sobre la memoria y el duelo.

Float (2016), una colección de textos que permite diferentes órdenes de lectura.

Según la Fundación Princesa de Asturias, una de las principales características de la autora canadiense es su habilidad para mezclar poesía, narrativa, historia y filosofía sin la limitación de las estructuras tradicionales.

Asimismo, Carson defiende la estrecha relación que existe entre la traducción y la creación literaria, considerándolas actividades indisolubles. Con este reconocimiento en 2026, la autora se suma a la prestigiosa lista de ganadores del Premio Nobel de Literatura

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