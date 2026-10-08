Liberan al “M-1” y al “Voltaje”, señalados por ataque al Casino Royale

Así quedó el Casino Royale . Foto: Cuartoscuro

Baltazar Saucedo Estrada, alias “M-1” o “Mataperros”, y Jesús Alejandro Leal, alias “Voltaje”, señalados como presuntos autores intelectuales y materiales del ataque al Casino Royale ocurrido en 2011 en Monterrey, quedaron en libertad tras ganar diversos recursos de amparo.

Fuentes judiciales confirmaron que las resoluciones emitidas por juzgados federales derivaron en la cancelación de las órdenes de aprehensión y autos de formal prisión contra ambos imputados por el atentado que cobró la vida de 52 personas, entre ellas una mujer embarazada.

¿Por qué quedaron en libertad?

Las defensas legales de los procesados argumentaron violaciones sistemáticas al debido proceso durante su detención y la integración de las averiguaciones previas.

Entre los argumentos presentados se encuentran señalamientos de tortura y dilación injustificada en la puesta a disposición de la autoridad judicial.

¿Qué pasó en el Casino Royale?

El atentado ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando un comando armado vinculado a la delincuencia organizada irrumpió en el establecimiento ubicado sobre la avenida San Jerónimo, en Monterrey.

Los agresores rociaron gasolina y prendieron fuego al inmueble en represalia por el cobro de piso.

Las salidas de emergencia bloqueadas y la rápida propagación del humo provocaron que decenas de clientes y trabajadores quedaran atrapados.

El ataque se convirtió en una de las tragedias más mortíferas registradas en la historia de la violencia criminal en el país.

Otros implicados también han obtenido su libertad

Las absoluciones del “M-1” y el “Voltaje” se suman a las de, al menos, cuatro implicados más en la tragedia, quienes han obtenido su libertad en los últimos años mediante el mismo recurso legal.

A 15 años del ataque al Casino Royale, familiares de las víctimas han expresado su indignación y exigen justicia.

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