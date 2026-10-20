Trabajadores del IMSS llevarán sus protestas a Palacio Nacional y preparan marcha para el miércoles

Trabajadores del IMSS marcharán este miercoles. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron nuevas movilizaciones ante la falta de respuestas a sus demandas laborales, el desabasto de insumos y la inconformidad con la actual dirigencia sindical.

Se realizarán este martes y miércoles, después de que trabajadores rechazaran un incremento salarial del 2.9%.

“Mañanera del IMSS”

Los inconformes anunciaron que este martes 20 de octubre, a las 7:00 horas, realizarán una protesta denominada “mañanera del IMSS”, afuera de Palacio Nacional, para exigir información sobre las negociaciones entre el director general del instituto, Zoé Robledo, y el dirigente sindical Rafael Olivos.

“Marcha por la Seguridad Social”

La movilización, denominada “Marcha por la Seguridad Social”, está convocada para el miércoles 21 de octubre, a las 15:00 horas, con punto de reunión en la entrada de la estación del Metro correspondiente al Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Ve a continuación los detalles de esta movilización:

¿Qué exigen los trabajadores del IMSS?

Entre las principales demandas de los inconformes se encuentran cambios en la dirigencia sindical, mayor participación de las bases trabajadoras en las decisiones y mejoras en las condiciones laborales.

De acuerdo con la convocatoria difundida por trabajadores, el pliego de exigencias incluye:

Cambios en la dirigencia sindical: solicitan la salida de Rafael Olivos y de su comité, bajo la consigna “Fuera Olivos y su comité de dinosaurios”.

solicitan la salida de Rafael Olivos y de su comité, bajo la consigna “Fuera Olivos y su comité de dinosaurios”. Democracia sindical: piden que el sindicato regrese a las bases trabajadoras y se convoque a un Congreso Extraordinario.

piden que el sindicato regrese a las bases trabajadoras y se convoque a un Congreso Extraordinario. Mejoras salariales: exigen un incremento que consideren digno, luego de rechazar la propuesta de aumento del 2.9%.

exigen un incremento que consideren digno, luego de rechazar la propuesta de aumento del 2.9%. Revisión de plantillas: solicitan revisar la cantidad de personal para atender las necesidades laborales y de servicio.

solicitan revisar la cantidad de personal para atender las necesidades laborales y de servicio. Abasto de insumos médicos: demandan el suministro integral e inmediato de materiales para brindar atención a los derechohabientes.

La convocatoria llama a personal médico, de enfermería y administrativo a sumarse a la jornada de protesta.

“Ante la falta de soluciones a nuestras demandas, ¡tomaremos las calles de nuevo!”, señala el mensaje difundido por la base trabajadora.

Jubilados del IMSS denuncian falta de información sindical

Jefe Vinny, representante de jubilados del IMSS, señaló que los inconformes continúan a la espera de información oficial sobre las negociaciones entre Zoé Robledo y Rafael Olivos.

“Estamos esperando a ver cuál es el pronunciamiento de esas […] negociaciones que tuvo Zoé Robledo con Rafael Olivos, que no se nos ha informado absolutamente nada”, declaró.

El representante explicó que han escuchado versiones sobre la realización de un congreso nacional y la promoción de propuestas entre las bases sindicales, pero afirmó que no cuentan con información confirmada sobre los acuerdos.

Sobre la posibilidad de extender las movilizaciones a otras entidades, indicó que dependerá de la respuesta de las autoridades y del propio sindicato.

“Como tal, un movimiento nacional será solamente en respuesta y reacción, será a lo que nos diga el Gobierno o el propio sindicato”, sostuvo.

Derechohabientes también reportan dificultades para recibir atención

A las inconformidades laborales se suman las quejas de derechohabientes que denuncian problemas para acceder a servicios médicos debido a la presunta falta de insumos y recursos.

Perla Jiménez aseguró que lleva un mes esperando respuesta a una solicitud presentada ante el instituto. Según su testimonio, recibió un folio y posteriormente le informaron que no había insumos ni dinero para atender su petición.

“Yo vengo aquí porque ya tiene un mes que vine, me dieron un folio y me dijeron que me iban a llamar para atender mi petición, la cual me llamaron para decirme que no hay insumos, que no hay dinero en el IMSS”, relató.

Las movilizaciones buscan presionar para obtener respuestas tanto sobre las condiciones laborales como sobre la representación sindical y los recursos destinados a la atención de los derechohabientes. Los organizadores convocaron al personal del IMSS a participar en las actividades programadas para el 20 y 21 de octubre.

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