Se esperan 56 frentes fríos en México: así será el resto de la temporada

SMN espera una temporada de frío mas intensa. Foto: Cuartoscuro

México apenas enfrenta los efectos del segundo frente frío de la temporada, pero las autoridades ya anticipan un periodo invernal más activo de lo habitual. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la temporada 2026-2027 ingresarán 56 frentes fríos, una cifra superior al promedio histórico de 50 sistemas registrado entre 1990 y 2020.

Además, la temporada estará influenciada por el fortalecimiento del fenómeno El Niño, que podría modificar el comportamiento habitual de lluvias, temperaturas y vientos en distintas regiones del país.

¿Cuántos frentes fríos faltan por llegar?

Según el pronóstico del SMN, la distribución de los sistemas para el resto del año será la siguiente:

Octubre: 7

Noviembre: 8

Diciembre: 9

Enero: 8

Febrero: 7

Marzo: 6

Abril: 6

Mayo: 2

Esto significa que 32 frentes fríos, más de la mitad del total previsto para toda la temporada, llegarán entre noviembre y febrero.

El Niño marcará el invierno en México

Los meteorólogos prevén que El Niño continúe fortaleciéndose durante los próximos meses y alcance una intensidad muy fuerte hacia finales de año.

Esta condición favorecerá un mayor desplazamiento de masas de aire hacia el norte y centro del país, aumentando la probabilidad de humedad, lluvias y sistemas frontales durante el invierno.

Habrá más eventos de Norte

Las autoridades también anticipan un incremento en los llamados eventos de Norte, fenómenos caracterizados por rachas intensas de viento que afectan principalmente las costas del Golfo de México.

Estos episodios pueden generar:

Oleaje elevado

Vientos fuertes

Lluvias intensas

Riesgo para embarcaciones y actividades costeras

¿Cómo se comportarán las lluvias?

El pronóstico indica que las precipitaciones variarán conforme avance la temporada.

En octubre se esperan lluvias normales o por encima del promedio.

o por encima del promedio. En noviembre podrían superar la media en el centro-norte y noreste del país.

y noreste del país. En diciembre se prevén lluvias por arriba de lo habitual en el noroeste.

en el noroeste. En el occidente y sur del país podrían presentarse menos precipitaciones de las normales hacia finales de año.

También podrían presentarse tormentas invernales

El SMN advirtió que algunas masas de aire frío provenientes de Canadá y Estados Unidos podrían interactuar con la humedad disponible y dar origen a tormentas invernales, especialmente en el norte y noroeste del territorio nacional.

Además, durante las próximas semanas todavía podrían desarrollarse ciclones tropicales en el Golfo de México, los cuales podrían interactuar con los frentes fríos y aumentar sus efectos.

Autoridades llaman a prepararse

Protección Civil recomendó a la población revisar instalaciones eléctricas y sistemas de calefacción, evitar el uso de braseros o estufas para calentar habitaciones cerradas y mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

También pidió extremar precauciones durante los periodos de bajas temperaturas, especialmente con personas adultas mayores, menores de edad y grupos vulnerables.

Con las proyecciones actuales, México se encamina a una temporada invernal más activa de lo normal, con más frentes fríos de lo habitual y condiciones climáticas que podrían sentirse con mayor intensidad entre noviembre y febrero.

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