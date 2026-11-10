Lluvias fuertes en cinco estados: Protección Civil llama a reforzar medidas

Lluvias en varias zonas del país. Foto: Cuartoscuro

Protección Civil llamó a reforzar las medidas preventivas ante el pronóstico de lluvias fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo, así como chubascos en otras entidades y bancos de niebla en el noreste de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mantiene comunicación permanente con las autoridades de las 32 entidades para informar sobre los fenómenos meteorológicos y fomentar acciones que protejan a la población.

¿Dónde se esperan lluvias fuertes y chubascos?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en Nuevo León y Tabasco.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro del país y la península de Yucatán, en interacción con la corriente en chorro subtropical y la inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo.

Estos sistemas también generarán precipitaciones en las siguientes entidades:

Chubascos: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Masa de aire frío favorecerá niebla en el noreste

Aunque la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 4 comenzará a modificar sus características térmicas, mantendrá condiciones para la formación de bancos de niebla en el noreste de México.

A quienes deban conducir con lluvia o niebla se les recomienda disminuir la velocidad, encender las luces y guardar distancia entre vehículos.

Protección Civil recomienda vigilar ríos, arroyos y laderas

Las personas que habitan en zonas de riesgo, como laderas, barrancas o cerca de ríos y arroyos, deben observar cualquier cambio en el terreno o aumento en los niveles del agua y trasladarse a un lugar seguro.

También se recomienda mantener limpias las coladeras y los desagües para facilitar el flujo del agua, así como tener a la mano:

Documentos importantes.

Linterna.

Radio de pilas.

Botiquín.

Para prevenir riesgos, se debe evitar cruzar calles inundadas, vados o corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

¿Qué hacer después de la lluvia?

Después de la lluvia, se recomienda revisar que no existan daños estructurales o fugas de gas, así como desechar el agua estancada en patios y azoteas para evitar la proliferación de mosquitos.

Además, se pide mantenerse abrigado ante los descensos de temperatura durante las mañanas y las noches.

La prevención es nuestra mejor herramienta. La CNPC reitera su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno para construir comunidades más seguras y resilientes.

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