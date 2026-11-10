Carambola de 86 vehículos en Bulgaria: reportan 12 muertos y al menos 46 heridos

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La niebla redujo la visibilidad hasta 10 metros y provocó dos choques múltiples que involucraron a 86 vehículos en Bulgaria, durante la mañana de este martes 10 de noviembre. Los accidentes dejaron al menos 12 personas muertas y 46 trasladadas a hospitales, de acuerdo con las autoridades sanitarias del país europeo.

Las colisiones ocurrieron alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, en la autopista Trakia (A1), cerca de Yambol, al sureste de Bulgaria. La carretera conecta la capital, Sofía, con la ciudad portuaria de Burgas, a orillas del mar Negro.

Las imágenes difundidas por medios locales muestran automóviles aplastados entre camiones, unidades volcadas y restos de vehículos esparcidos sobre la carretera. La magnitud del accidente obligó a cerrar la circulación en ambos sentidos.

Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. 😭 pic.twitter.com/NfyVJyGotH — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

¿Cómo ocurrió el choque de 86 vehículos en Bulgaria?

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Bulgaria, los accidentes ocurrieron en dos puntos cercanos de la autopista, en sentidos opuestos.

El viceministro del Interior, Kaloyan Kaloyanov, informó que 63 vehículos estuvieron involucrados en el choque con dirección a Burgas, mientras que otros 23 participaron en las colisiones hacia Sofía.

Las primeras investigaciones señalan que un camión bloqueó el paso de un autobús de pasajeros que circulaba hacia Burgas.

Posteriormente, un vehículo de carga que transportaba grano quedó involucrado en otra colisión, seguida por el impacto de un automóvil.

En el sentido contrario también ocurrió un accidente múltiple. Las autoridades investigan si algunos conductores se distrajeron al observar las primeras colisiones.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso alrededor de las 7:10 horas.

Absolutely horrific scenes from Bulgaria this morning.



A massive pile-up involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol has reportedly left at least 11 people dead and dozens injured.



Dense fog appears to have played a major role. pic.twitter.com/IUQsNbxVUr — JazzBG 🇧🇬🇪🇺🇺🇦 (@JazzBulgaria) November 10, 2026

Niebla redujo la visibilidad a solamente 10 metros

La densa niebla es la principal hipótesis sobre las causas del accidente, aunque las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

Lubomir Nikolov, secretario general interino del Ministerio del Interior, explicó que algunos testigos reportaron una reducción repentina de la visibilidad.

En cuestión de momentos, los conductores pasaron de observar la carretera a una distancia de entre 70 y 80 metros a tener una visibilidad aproximada de solamente 10 metros.

Foto: Reuters

Además, las condiciones meteorológicas provocaron humedad sobre el pavimento, lo que pudo dificultar las maniobras para evitar las colisiones.

Las autoridades también investigan si la velocidad de algunos vehículos y la distancia insuficiente entre unidades contribuyeron a la magnitud de los accidentes.

Reportan 12 muertos y decenas de heridos

La ministra de Salud de Bulgaria, Katya Ivkova, confirmó que 10 personas murieron en el lugar del accidente y otras dos fallecieron durante su traslado a hospitales.

La funcionaria también informó que 46 personas fueron trasladadas a centros médicos para recibir atención.

Sin embargo, reportes posteriores de la agencia búlgara BGNES, basados en información de las autoridades, elevaron a 50 el número de lesionados.

🚨🇧🇬 Al menos 11 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un accidente múltiple que involucró a decenas de vehículos en una autopista del este de Bulgaria en medio de una densa niebla.pic.twitter.com/EivZBVht9B — RT en Español (@ActualidadRT) November 10, 2026

De acuerdo con ese balance, los heridos fueron distribuidos de la siguiente manera:

28 personas en hospitales de Sliven

16 personas en hospitales de Yambol

6 personas en hospitales de Burgas

Entre los pacientes hay personas con lesiones graves que requirieron intervenciones quirúrgicas y atención en unidades de cuidados intensivos.

Despliegan cientos de policías y militares para rescatar a víctimas

Ante la magnitud de los accidentes, el Ministerio del Interior activó una operación de emergencia denominada Save (Salvar).

Las autoridades movilizaron 15 unidades de bomberos, cientos de policías y equipos médicos, además de personal de rescate procedente de regiones cercanas.

Los cuerpos de emergencia tuvieron que retirar partes de las barreras metálicas de la autopista para acceder a algunos vehículos y auxiliar a las personas atrapadas.

El Gobierno también dispuso aeronaves militares de transporte Spartan y un avión gubernamental para apoyar posibles traslados de pacientes hacia Sofía.

Aunque se contempló el uso de una ambulancia aérea, las condiciones de niebla impidieron su aterrizaje en la zona.

La carretera permaneció cerrada en ambos sentidos mientras los equipos de emergencia realizaban las labores de rescate y retiraban las unidades accidentadas.

Tragedy in Bulgaria. 10 people have died and over 50 were injured in a series of major crashes involving around 50 vehicles on the Trakia motorway near Yambol. Dense fog caused extremely poor visibility. 😭 pic.twitter.com/AYu4pjvqaL — една българка (@transbulgaria) November 10, 2026

Bulgaria abre investigaciones por los accidentes

La Fiscalía de Bulgaria inició dos investigaciones preliminares, debido a que las colisiones ocurrieron en sentidos diferentes de la autopista.

Por la gravedad de los hechos, las autoridades anunciaron la participación del Servicio Nacional de Investigación.

También activaron el sistema de alertamiento BG-ALERT en las regiones de Yambol, Sliven y Burgas, para advertir a los conductores sobre los riesgos y las restricciones de circulación.

Foto: Reuters

El primer ministro, Rumen Radev, modificó su agenda oficial para acudir a la zona del accidente. La tragedia también provocó la cancelación de una reunión del gabinete prevista para este martes.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades buscan determinar cómo se originaron las primeras colisiones y qué factores contribuyeron a que 86 vehículos terminaran involucrados.

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