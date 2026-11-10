Cifras del suicidio en México: hombres concentran 80% de muertes

Suicidio en México

En México, ocho de cada 10 muertes por suicidio correspondieron a hombres durante 2025, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En total, se contabilizaron 9 mil 20 fallecimientos por esta causa en el país.

El informe del INEGI reveló que 80% de las defunciones por suicidio correspondió a hombres y 20% a mujeres. Además, las personas de entre 15 y 34 años concentraron más de la mitad de los casos.

¿Cuántos hombres y mujeres murieron por suicidio en México?

Fuente: Inegi

De las 9 mil 20 defunciones clasificadas como suicidio durante 2025:

80.0% correspondió a hombres

20.0% correspondió a mujeres

En tres casos no se especificó el sexo

La tasa nacional de suicidios entre los hombres fue de 11.3 muertes por cada 100 mil habitantes, mientras que entre las mujeres se ubicó en 2.7.

En cuanto a las principales causas que resultaron en un suicidio, destacaron:

Lesión por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (85.2 %)

Envenenamiento por ingesta y exposición a sustancias nocivas (5.7 %)

Arma de fuego (5.3%)

¿Qué edades concentran más muertes por suicidio en México?

El reporte del Inegi también identificó que las personas jóvenes concentraron una parte importante de los fallecimientos por suicidio en 2025.

Los grupos de edad con los mayores porcentajes fueron:

De 25 a 34 años: 27.0% de las defunciones

De 15 a 24 años: 24.2%

En conjunto, ambos grupos representaron 51.2% de los suicidios registrados en México, es decir, poco más de la mitad de los casos.

¿Cuáles son los estados de México con mayores tasas de suicidio?

Según el reporte del INEGI, Chihuahua registró la tasa estandarizada de suicidios más alta de México en 2025, con 14 defunciones por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio nacional de 6.9.

Las 10 entidades con las tasas más elevadas fueron:

Chihuahua: 14.0 muertes por cada 100 mil habitantes Yucatán: 12.9 Quintana Roo: 11.9 Aguascalientes: 11.8 San Luis Potosí: 9.6 Coahuila: 9.4 Querétaro: 8.7 Guanajuato: 8.5 Jalisco: 8.1 Tabasco: 7.7

¿Qué estados de México tienen las tasas de suicidio más bajas?

En contraste, el Inegi identificó a Guerrero como la entidad con la menor tasa estandarizada de suicidios durante 2025, con 1.8 defunciones por cada 100 mil habitantes.

Las cinco entidades con las cifras más bajas fueron:

Guerrero: 1.8

Chiapas: 4.3

Sinaloa: 4.3

Ciudad de México: 4.5

Colima: 4.9

En este indicador, Chihuahua nuevamente ocupó el primer lugar, con 13.2 muertes